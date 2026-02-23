Ο Αλέξης Τσίπρας επανασυστήνεται: Η ανθρωπογεωγραφία της δεξαμενής του και οι επόμενοι σταθμοί

Οι επαφές που είχε την ευκαιρία να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με τις παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη» αλλά και ο κόσμος που έδωσε το παρών στις εκδηλώσεις αποτιμάται με θετικό πρόσημο από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα αυτό που σημειώνουν είναι ότι το ενδιαφέρον μεγαλώνει με κάθε εκδήλωση.

Ο Αλέξης Τσίπρας «ξανασυστήνεται» με την Ιθάκη και τις παρεμβάσεις του σε ένα όλο και διευρυνόμενο κοινό, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην Αθήνα, την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη, κι ακόμα πιο πολύ στα Γιάννενα και στην Λάρισα, η προσέλευση του κόσμου είναι εντυπωσιακή, λένε στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και αναφέρουν ότι στα Γιάννενα χρειάστηκε την τελευταία στιγμή να μετακινηθούν τα διαχωριστικά ώστε να ενωθούν δύο αίθουσες προκειμένου να χωρέσει ο κόσμος. Ικανοποίηση υπάρχει και για την εκδήλωση στην Λάρισα όπου και εκεί ο κόσμος ήταν περισσότερος από αυτόν που ανέμεναν.

Η ανθρωπογεωγραφία της δεξαμενής Τσίπρα

Ως ενθαρρυντικό αναγνωρίζουν από την Αμαλίας και το γεγονός πως οι παρουσιάσεις δεν ήταν μόνο για παραδοσιακούς ψηφοφόρους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για πολίτες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ψηφοφόρους όλης της προοδευτικής βεντάλιας και ανένταχτους, που αναζητούν διέξοδο από το καθεστώς Μητσοτάκη και προβληματίζονται για την πολυδιάσπαση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

«Πολίτες που συμμετέχουν στη συζήτηση για την Ιθάκη ενδιαφέρονται για την αλήθεια του Α. Τσίπρα που αφορά το δύσκολο 2015, αλλά και προσβλέπουν σε μια καλύτερη επόμενη μέρα», επισημαίνει συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού δίνοντας το στίγμα και για το πού θέλει να απευθυνθεί ο κ.Τσίπρας.

Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται και το γεγονός ότι το διευρυνόμενο ενδιαφέρον αντανακλά και η σύνθεση των πάνελ που παρουσιάζουν το βιβλίο σε κάθε πόλη. Πρόσωπα που προέρχονται από διάφορες πλευρές της προοδευτικής παράταξης, με κοινωνικές αναφορές, πολιτική δράση και επιστημονική ταυτότητα, αντανακλούν την ευρεία ανταπόκριση στο εγχείρημα με πρωταγωνιστή τον Α. Τσίπρα. Και, όπως λέει το επιτελείο Τσίπρα, ήταν φυσικό τα φώτα της δημοσιότητας να πέσουν στη συμμετοχή του Γιώργου Παππά και του Γιώργου Σιακαντάρη στην Πάτρα. Του Α. Σαουλίδη και της Κατερίνας Σπυροπούλου στην Θεσσαλονίκη, του Γ. Μπουλμπασάκου στα Γιάννενα και πολλών άλλων, από διάφορους χώρους, που συμμετείχαν στην παρουσίαση της Ιθάκης.

Ωστόσο θέλουν να αναδείξουν και τα καινούργια πρόσωπα που έχουν βρεθεί κοντά στον Τσίπρα το τελευταίο καιρό. Στα πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν ενδεικτικά ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος που εκπροσώπησε τις ενεργειακές κοινότητες και το χώρο των ΚΟΙΝΣΕΠ.

Πρόσωπα από το χώρο του πολιτισμού όπως η Μαρία Κατσουλίδη, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αιμίλιος Χειλάκης, και η Φαίη Κοκκινοπούλου. Πανεπιστημιακοί, όπως ο Θ. Λαζαρίδης, η Ι. Λαλιώτου, ο Α. Λιάκος, ο Α. Στυλιανού. Από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, όπως ο Β. Αϊβαλής και ο Α. Καλογιάννης. Και βέβαια ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας, που εκπροσωπούν συλλογικότητες και ανεξάρτητους φορείς, όπως η Ιωάννα Καραβάνα Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και η Συνήγορος του Παιδιού Θεώνη Κουφονικολάκου. Και τέλος στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού όπως ο Μ. Καλογήρου, ο Κ. Τούμπουρος, και ο Γ. Χουλιαράκης. Και πολιτικοί που συμπορεύτηκαν μαζί του, όπως ο Π. Κόκκαλης και ο Δ. Τεμπονέρας.

Επαφή με την κοινωνία

Όταν στις 6 Οκτωβρίου ο Α. Τσίπρας είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, είχε δηλώσει ότι έχει στόχο να «κατεβεί» στην κοινωνία και να συνομιλήσει με τους πολίτες. «Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Και με τις επαφές και τις συναντήσεις όπου παρουσιάστηκε μέχρι τώρα η Ιθάκη αυτό ακριβώς κάνει πράξη.

Σε όλες τις πόλεις πηγαίνει από την προηγούμενη ημέρα και το πρόγραμμα των επαφών του είναι έντονο και πυκνό. Επαφές με νέους, επαγγελματίες, φορείς, αγρότες, εκπροσώπους συνεταιρισμών, μέλη από τοπικές πρωτοβουλίες και συλλογικότητες, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικά πρόσωπα της περιφέρειας, μητροπολίτες κ.α.

Οι επόμενοι σταθμοί

Έρχονται νέες παρουσιάσεις του βιβλίου Ιθάκη σε όλες τις πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών. Επόμενοι σταθμοί του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα κ.α.

Στόχος των νέων παρουσιάσεων που είναι το επόμενο διάστημα να ανοίξει ακόμη περισσότερο ο διάλογος με τους πολίτες όχι μόνο για όσα έγιναν από το 2015 έως και σήμερα, αλλά και η επόμενη μέρα. Πολιτικά, με επιχειρηματολογία για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, αλλά και προγραμματικά, με προτάσεις που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και η επόμενη ημέρα. Για την παιδεία, την Εργασία, την ψηφιακή μετάβαση, την εξωτερική πολιτική, την ανάπτυξη, την ενέργεια-ενεργειακές κοινότητες, τον τουρισμό κ.α

