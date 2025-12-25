Το δεξί χέρι του Κάρλο Αντσελότι στο Gazzetta: «Η ατάκα του Κριστιάνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

Είσαι 37 ετών και έχεις συνεργαστεί πλάι σε ονόματα-«γίγαντες» του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Δίνεις οδηγίες στον Κριστιάνο Ρονάλντο, βιώνεις καθημερινά την έννοια του νικητή, αισθάνεσαι την πίεση από ένα κορυφαίο κλαμπ και στο τέλος πιάνεις στα χέρια του τρία τρόπαια του Champions League.

Πώς γίνεται να μην τρελαθείς; Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική για τα μάτια του Φρανσέσκο Μάουρι. Το «δεξί χέρι» του Κάρλο Αντσελότι στην Εθνική Βραζιλία και μόνιμο μέλος του σταφ του τα τελευταία 12 χρόνια σε όποια ομάδα και αν πήγε.

Από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν, στη Ρεάλ Μαδρίτης του Κριστιάνο Ρονάλντο και από εκεί στην Μπάγερν Μονάχου πριν μετακομίσουν στη Νάπολι και την Έβερτον. Τέσσερα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης για να έρθει η επιστροφή στους «μερένχες» που ζούσαν την εποχή του Βινίσιους και στο φινάλε του Μόντριτς.

Πλέον, ως βοηθός στην Εθνική Βραζιλίας, ο 37χρονος Ιταλός προπονητής προετοιμάζεται για το Μουντιάλ του 2026 όπου θα είναι η τελευταία του διοργάνωση πριν ακολουθήσει τον δικό του δρόμο ως πρώτος προπονητής.

