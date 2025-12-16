Δικαστική νίκη Εμπαπέ: Η Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να πληρώσει 61 εκατομμύρια ευρώ

Έπειτα από έναν μήνα γεμάτο ένταση και δικαστικές αντιπαραθέσεις, το Εργατικό Δικαστήριο του Παρισιού ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη απόφασή του στη διαμάχη ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Η γαλλική δικαιοσύνη δικαίωσε τον πρώην αστέρα της ομάδας, επιβάλλοντας στον σύλλογο την καταβολή 61 εκατομμυρίων ευρώ για μισθούς, πριμ και επιδόματα που δεν είχαν εξοφληθεί.

Οι δικηγόροι του Εμπαπέ τόνισαν ότι η απόφαση υπενθυμίζει πως το εργατικό δίκαιο ισχύει για όλους, ακόμη και στον κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Από την πλευρά της, η Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με την ετυμηγορία, αλλά προανήγγειλε έφεση, επιμένοντας πως ενήργησε με καλή πίστη και ακεραιότητα.