Διπλός θρίαμβος στον Τάραντα: Χρυσός ο Τανταλίδης, ασημένια η Μεσίρη στους Μεσογειακούς Αγώνες

Με τα χρώματα της «γαλανόλευκης» ντύθηκε το βάθρο των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα της νότιας Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής. Ο απολογισμός της Τρίτης (2/9) κρίνεται απολύτως επιτυχημένος, φέρνοντας στις αποσκευές της ελληνικής αποστολής δύο σπουδαία μετάλλια.

Ο Αντώνης Τανταλίδης επιβεβαίωσε την κλάση του κατακτώντας την κορυφή. Ο 29χρονος πρωταθλητής εντυπωσίασε στις ασκήσεις εδάφους και, με βαθμολογία 13.700 (5.200 βαθμός δυσκολίας, 8.500 εκτέλεση), φόρεσε στο στήθος το χρυσό μετάλλιο. Με αυτή την άρτια εκτέλεση άφησε στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα τους Ιταλούς Ιβάν Μπρουνέλο και Νικολό Βανούκι, οι οποίοι ισοβάθμησαν στους 13.600 βαθμούς.

Η σκυτάλη των επιτυχιών πέρασε άμεσα στην Αθανασία Μεσίρη, η οποία πρωταγωνίστησε στο άλμα. Η 18χρονη γυμνάστρια πραγματοποίησε μια εξαιρετική προσπάθεια που βαθμολογήθηκε με 13.500, κατακτώντας επάξια τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Το χρυσό κατέληξε στην Ιταλίδα Μπενεντέτα Γκάβα (13.765), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Σλοβένα Τέγια Μπέλακ, η οποία πήρε το χάλκινο με 13.400 βαθμούς.

Το βλέμμα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στρέφεται πλέον στη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (20:15) ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμη μία διάκριση, συμμετέχοντας στον μεγάλο τελικό των ασκήσεων εδάφους.