«Freestyler γουακαμάκαφο»: Τι πραγματικά λέει το κομμάτι των 90s με το ρεφρέν που λέγαμε όλοι λάθος

Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της χιπ χοπ κουλτούρας των 90s και αρχές 00s, είναι το κομμάτι των Φιλανδών Bomfunk MC's Freestyler. Ξέρεις, εκείνο το κομμάτι που ξεκινάει με το χαρακτηριστικό εφέ και το σινθεσάιζερ και με το νεαρό αγόρι με τις ξανθές τζίβες στο βίντεο κλιπ, που κάθεται με ακουστικά σε ένα βαγόνι ενός μετρό.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1999 και κατέκτησε ευθύς αμέσως την κορυφή των charts σε περισσότερες από 10 χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), μετατρέποντας τους Bomfunk MC's σε παγκόσμιο φαινόμενο και το κομμάτι σε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Το τραγούδι Freestyler είναι από μόνο του περίπτωση. Είναι το κομμάτι με το οποίο κόλλησαν όλοι, από την πρώτη στιγμή που το άκουσαν κι όμως, κανείς δεν έπιασε τι λέει το intro του.

Τα σχεδόν 500 εκατομμύρια views που έχει το βίντεο κλιπ του Freestyler τραγουδούν κάτι που μοιάζει περισσότερο με ένα «Γουακαμακαφόν».

F-f-f-f-f-freestyler, rock the microphone

Straight from the top of my dome

F-f-f-f-f-freestyler, rock the microphone

C-c-c-carry on with the freestyler

Το κομμάτι Freestyler στην ελληνική ποπ κουλτούρα

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Στην Ελλάδα αγαπάμε πολύ το Freestyler. Τόσο το ίδιο το κομμάτι όσο και η αισθητική του βίντεο κλιπ του, ήταν και είναι αντιπροσωπευτικά της μόδας και της χιπ χοπ κουλτούρας που υιοθετούσαν οι νέοι στις αρχές των 00s.

Μάλιστα, μια από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές σειρές, έχει αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο πάνω στο θρυλικό κομμάτι. Η σειρά Δέκα Λεπτά Κήρυγμα στο επεισόδιο 16, προσαρμόζει το σενάριο πάνω στο βίντεο κλιπ της σειράς ως μια εφηβική φαντασίωση και φτιάχνει ένα επεισόδιο όπου ο Λεωνίδας και η παρέα του, μπορούν με ένα μαγικό MP3 Player να παγώνουν τους ανθρώπους.