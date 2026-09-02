Νίκος Στραβελάκης: Γιατί εξαφανίστηκε από το OPEN ενώ έκανε ραδιόφωνο - Tι συμβαίνει στο παρασκήνιο

Οργιάζουν οι φήμες για το τι συμβαίνει αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι στην πρωινή εκπομπή του Open «10 παντού». Ως γνωστόν το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Στραβελάκης απουσίαζε από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να αναφέρει πως αντιμετωπίζει κάποια «δυσκολία» χωρίς να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Λίγες ώρες αργότερα ο γνωστός δημοσιογράφος ωστόσο έδωσε κανονικά το παρόν στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real Fm δημιουργώντας νέα ερωτηματικά για το τί πραγματικά συμβαίνει στο παρασκήνιο της πρωινής εκπομπής του Open.

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Το απόγευμα της πρώτης μέρας του φθινοπώρου ο Νίκος Στραβελάκης δεν έδωσε το παρόν ούτε στη σύσκεψη για το στήσιμο της επόμενης εκπομπής. Αντίθετα στη θέση του ήταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Κρητικός. Έτσι το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και πάλι ο Νίκος Στραβελάκης ήταν εκτός και αυτή τη φορά δεν έγινε η παραμικρή αναφορά από την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Αντίθετα εκθείασε τον Αντώνη Κρητικό λέγοντας πόσο όμορφος αλλά και πόσο καλός συνάδελφος είναι.

Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι

Οι πληροφορίες του Reader κάνουν λόγο για ψυχρό κλίμα μεταξύ Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου από την αρχή της εκπομπής με την δεύτερη κάποια στιγμή να παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει μια συζήτηση με τον συμπαρουσιαστή της επιχειρώντας σε ήρεμα κλίμα να οριοθετήσει τη μεταξύ τους επαγγελματική σχέση.

Κανείς δε γνωρίζει αυτή τη στιγμή τί πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ημέρες ωστόσο στο παρασκήνιο επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι καθώς μια δύσκολη χρονιά για την εκπομπή μόλις ξεκίνησε.

Υπενθυμίζεται πως από το «10 παντού» αποχώρησε η Μίνα Καραμήτρου με προορισμό τον ΣΚΑΪ και έχοντας προηγουμένως διερευνήσει το εάν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κάποια άλλη εκπομπή του Open.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έχει συμφωνήσει με το κανάλι εκτός από τη συμπαρουσίαση του «10 Παντού» να κάνει και δελτία ειδήσεων και συγκεκριμένα δύο Σαββατοκύριακα το μήνα το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου και δύο φορές την εβδομάδα το απογευματινό δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα.