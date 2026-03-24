Ντουμπάι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η Dubai BC φιλοξενεί σήμερα (24/03) τον Παναθηναϊκό για την 33η αγωνιστική της Euroleague, ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του «τριφυλλιού» στα πλέι οφ.

Λόγω του πολέμου, η Dubai BC δεν αγωνίζεται πλέoν στη φυσική της έδρα αλλά στη Βοσνία, πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας θα γίνει ουσιαστικά εντός έδρας για τους «πράσινους».

Ο αγώνας Dubai BC - Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί μέσα από το κανάλι Nova Sports 4 σήμερα (24/03) στις 20:30.