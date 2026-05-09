Φως στο Τούνελ: Εξαφάνιση Ηλία Πανταζή - Από το Σίδνεϊ άστεγος στη Μεταμόρφωση 

Μια νέα, μυστηριώδη εξαφάνιση, με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, έφερε τη νύχτα της Παρασκευής στο φως το «Τούνελ».

Ο 54χρονος Ηλίας Πανταζής τα τελευταία χρόνια, έπειτα από αλλεπάλληλα χτυπήματα της μοίρας, ζούσε ως άστεγος σε χώρο που του είχε παραχωρηθεί στην πιλοτή διώροφης οικοδομής στη Μεταμόρφωση.

Τα ίχνη του χάθηκαν ξαφνικά το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου. Μια ομάδα φίλων που είχε συγκινηθεί από την ιστορία του τον βοηθούσε και τώρα τον αναζητά.

Δημοσιογράφος της εκπομπής βρέθηκε στην αυτοσχέδια κατασκευή που είχε δημιουργήσει για να προστατεύεται από το κρύο. Εκεί εντοπίστηκε και το ποδήλατό του, ένα στοιχείο που δημιουργεί ερωτηματικά καθώς, όπως λένε όσοι τον γνώριζαν, δεν το αποχωριζόταν ποτέ.

Στην κάμερα μίλησε ιδιοκτήτης συνεργείου που βρίσκεται απέναντι από το πρόχειρο κατάλυμά του:

«Ερχόταν εδώ είτε το πρωί είτε το απόγευμα για να φορτίσει τα κινητά του και κάποια πάνελ που είχε, και μετά επέστρεφε στον χώρο του. Μου είχε ζητήσει να παρκάρουμε αυτοκίνητα απέναντι, πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ώστε να μην μπορεί να περάσει κάποιος. Φοβόταν πολύ, χωρίς να ξέρω τον λόγο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, ο Ηλίας συνήθιζε να φεύγει τα πρωινά, να κινείται στην ευρύτερη περιοχή και να επιστρέφει το μεσημέρι.

«Κάτοικοι της περιοχής του έφερναν φαγητό, ενώ είχε και αρκετούς φίλους που τον στήριζαν. Υπήρχε ακόμη και ομάδα στο Viber με τίτλο “Οι φίλοι του Ηλία”. Πολλές φορές ερχόταν στο συνεργείο, καθόταν και βοηθούσε όσο μπορούσε. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τη ζωή που έκανε, όμως τον τελευταίο καιρό είχε έντονους φόβους. Όταν τον ρωτούσα, δεν απαντούσε. Μου είχε πει πως κάποτε τον είχαν χτυπήσει — ίσως κάτι παρόμοιο να συνέβη και εκείνη την ημέρα».

Ο γείτονάς του συνεχίζει. «Καθώς περνούσαν οι μέρες και δεν εμφανιζόταν, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Μετά από λίγο τον αναζητούσαν και από την Πρόνοια. Καθημερινά πήγαινε και στην εκκλησία της πλατείας εδώ κοντά. Το πιο περίεργο είναι ότι άφησε το ποδήλατό του ακουμπισμένο πάνω σε ένα αυτοκίνητο — κάτι που δεν θα έκανε ποτέ. Το είχε πάντα μαζί του. Τελευταία έλεγε πως ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος. Αν δεν βρίσκεται εκεί, τότε πολλά μπορεί να έχουν συμβεί», καταλήγει.

«Όταν χώρισε τον απέρριψαν και άλλαξε η ζωή του»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία για την εξαφάνιση του 54χρονου Ηλία Πανταζή από συγγενή του. Περιγράφει έναν άνθρωπο βαθιά πληγωμένο από τη ζωή, που έμεινε σταδιακά ολομόναχος αφού κανείς δεν τον ήθελε. «Ο πατριός του πέθανε πρόσφατα, τον Φεβρουάριο έγινε η κηδεία του. Είχε χάσει και τη μητέρα του, που ήταν το στήριγμά του. Από τότε ένιωθε εντελώς μόνος», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως αποκαλύπτει, ο Ηλίας είχε παντρευτεί στο παρελθόν στην Πάτρα και είχε αποκτήσει παιδί. Μετά τον χωρισμό του επέστρεψε στην οικογένειά του, χωρίς όμως να βρει τη στήριξη που είχε ανάγκη.

«Ο πατέρας του ζει αλλά δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί του. Είναι εξοργιστικό… Σαν να μην υπήρξε ποτέ στη ζωή τους», αναφέρει με πικρία.

«Έχει παιδί. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τον γιο του πουθενά… Ξέρουμε μόνο ότι κάποια στιγμή ήταν πρωταθλητής στο kick boxing».

Η συγγενής περιγράφει έναν άνθρωπο καλοσυνάτο, που παρά τη δική του εξαθλίωση νοιαζόταν πάντα για τους άλλους. «Μπορούσε να βρει πορτοφόλι στον δρόμο και να το πάει στην αστυνομία γιατί σκεφτόταν ότι κάποιος μπορεί να μην έχει να πάρει γάλα στο παιδί του. Έκανε κακό μόνο στον εαυτό του».

Όπως λέει, προσπαθούσε διαρκώς να τον πείσει να φύγει από τον δρόμο και να μην ζει σαν άστεγος. Η ίδια, δεν σταμάτησε στιγμή να τον αναζητά. «Έψαξα νοσοκομεία, αζήτητα, ακόμα και ασθενείς χωρίς στοιχεία. Δεν βρήκαμε τίποτα».

Το πικρό μήνυμα για αυτούς που τον έδιωξαν από την εκκλησία

Πριν χαθούν τα ίχνη του, ο Ηλίας Πανταζής είχε στείλει ένα μακροσκελές και βαθιά συγκινητικό μήνυμα στο Viber, στην ομάδα των ανθρώπων που τον στήριζαν.

Σε αυτό αποτυπώνεται η μοναξιά, η ψυχική του φόρτιση, αλλά και η ανάγκη του να αισθανθεί πως εξακολουθεί να ανήκει κάπου.

Με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη προς όσους τον βοηθούσαν καθημερινά, περιγράφει τη δύσκολη ζωή που βίωνε, τις ώρες περισυλλογής και προσευχής, αλλά και την πίκρα που ένιωθε το τελευταίο διάστημα.

«Καλημέρα! Καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή! Σήμερα ελπίζω πως, με όλα όσα θα μοιραστώ μαζί σας, δεν θα σας κουράσω, δεν θα σας στενοχωρήσω, δεν θα σας λυπήσω ούτε θα σας θυμώσω. Ξέρετε όμως πολύ καλά πως μαζί σας μοιράζομαι τα πάντα. Όλες μου τις σκέψεις, τις ανησυχίες μου και γενικά ό,τι έχει να κάνει με εμένα. Και σας λέω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» μέσα από την καρδιά μου. Γιατί έχω το πιο ανεκτίμητο δώρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος: ανθρώπους δίπλα του. Χριστιανούς ανθρώπους.

»Γιατί για μένα δεν υπάρχει «καλός» ή «κακός» Χριστιανός. Ή είσαι Χριστιανός ή δεν είσαι. Πέρα από τη βοήθεια ζωής και τον καθημερινό αγώνα που κάνετε για να με κρατάτε όρθιο και ζωντανό, υπάρχουν και εκείνες οι περίεργες, μοναχικές ώρες… Όταν τελειώνω από το καθάρισμα στο υπόγειο, κάνω πρώτα την ευχαριστήρια προσευχή μου στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν δεν φτιάξω κάτι χειροποίητο και είναι ακόμη νωρίς για μελέτη της Αγίας Γραφής, τότε κάνω περισυλλογή. Σκέφτομαι την εβδομάδα που πέρασε, τα λάθη και τις αμαρτίες μου, ζητώ συγχώρεση μέσα από την προσευχή και τη σοφία να μην τα επαναλάβω», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει, κάποιοι άνθρωποι της εκκλησίας άρχισαν να κρατούν αποστάσεις από εκείνον.

«Ας ξεκινήσω λοιπόν… Χθες το πρωί έφτασα στον ναό στις 6:30 π.μ. Μπήκα, άναψα ένα κερί, προσκύνησα τις εικόνες και βγήκα έξω να καθίσω, όπως κάνω τόσα χρόνια, μπροστά στην πόρτα. Εκεί μου αρέσει πολύ, γιατί και τη λειτουργία ακούω και μπορώ να υποδέχομαι τον κόσμο. Αυτούς τους ανθρώπους που, όπως μου λένε, έρχονται και περιμένουν να με δουν, πάντα με ένα αληθινό και γεμάτο αγάπη χαμόγελο. Δεν θα πω ονόματα, ούτε αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Ένας άνθρωπος μού είπε το πρωί: «Ηλία, ξέρεις πολύ καλά πως όλα αυτά τα χρόνια, σου έχουμε δείξει ότι σε αγαπάμε αληθινά. Αλλά επειδή εδώ έχει στραβώσει η κατάσταση με τους ιερείς και κανονικά πρέπει να σου κόψουμε ακόμη και την καλημέρα, όταν με βλέπεις να έρχομαι, πήγαινε σε εκείνο το σημείο και θα σου αφήνω εκεί ό,τι είναι… Ειλικρινά ντρέπομαι. Συγγνώμη. Αλλά καταλαβαίνεις»

«Περίπου δέκα λεπτά μετά, είμαι πάλι στην πόρτα. Έχει βγει από το παγκάρι ο υπάλληλος που είναι εκεί και ετοιμάζεται να μπει κάποιος μέσα. Ειλικρινά, θέλω να με πιστέψετε. Το ξέρω ότι είναι αγνή ψυχή. Με κοίταξε, κοίταξε και τον υπάλληλο και με σχεδόν βουρκωμένα μάτια και χαμηλωμένο βλέμμα μου είπε: “Ηλία, συγγνώμη… Δεν μπορώ να σου δώσω…” Και τώρα πραγματικά αυτό έχει καταντήσει γελοίο. Γιατί πριν γίνει όλο αυτό, ήμουν «καλός» άνθρωπος, «καλός» ζητιάνος, «καλός» εργάτης όταν χρειαζόταν δουλειά χωρίς χρήματα. Το τελευταίο που θέλω να μοιραστώ είναι πως πήγα να αφήσω μερικά ρούχα και μπουφάν σε ανθρώπους που ξέρω ότι τα έχουν ανάγκη. Όταν έφτασα στο παγκάκι όπου κάθονταν δέκα-δεκαπέντε άτομα, άρχισαν πάλι τα σχόλια: “Καλώς τον Χριστιανό… τον παπά…”».

Το χειρότερο όπως λέει όμως ήταν όταν κάποιος του είπε: «“Τώρα τι έχεις να πεις; Για πες… Σε διώξανε με τις κλωτσιές! Εδώ ούτε στην εκκλησία δεν σε αφήνουν να πατήσεις. Τόσο καιρό μας έλεγες διάφορα και μας είχες πρήξει. Να τώρα… Καλά να πάθεις…” Και πραγματικά δεν ήξερα τι να απαντήσω. Άφησα τα ρούχα και έφυγα… Συγγνώμη αν σας κούρασα. Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα σε όλους».

«Κανείς δεν τον έδιωξε από την εκκλησία»

Η έρευνα της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη για την εξαφάνιση του 54χρονου Ηλία Πανταζή συνεχίστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, εκεί όπου συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά.

Ο ιερέας του ναού, ο οποίος γνώριζε τον Ηλία εδώ και χρόνια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο, που προσπαθούσε να επιβιώσει με τη βοήθεια της ενορίας. «Τον βοηθούσαμε με κάθε τρόπο… και με χρήματα και με τρόφιμα. Στεκόταν πολλές φορές και έξω από τον ναό ως επαίτης και τον βοηθούσε όλη η ενορία. Κάποιες φορές του αναθέταμε και μικροδουλειές εδώ στην εκκλησία, καθαριότητα και διάφορα άλλα, για να έχει κι ένα μικρό εισόδημα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, η επικοινωνία τους περιοριζόταν κυρίως στις συναντήσεις στον ναό. «Δεν είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία. Μόνο όταν ερχόταν εδώ. Λέγαμε μια καλημέρα, δυο κουβέντες. Ημερομηνίες δεν θυμάμαι, αλλά έχω να τον δω μήνες. Κάποιοι άνθρωποι είχαν έρθει και με ενημέρωσαν ότι χάθηκε ο Ηλίας και με ρώτησαν αν ξέρω κάτι. Δεν γνωρίζω τίποτα».

Ο ιερέας επιβεβαιώνει πάντως κάτι που φαίνεται να επαναλαμβανόταν συχνά από τον αγνοούμενο.«Ο Η λίας έλεγε σε πολύ κόσμο, όχι μόνο σε εμένα, ότι ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι τεράστιο… Έχει μονές, σκήτες, κελιά… Χάος. Δεν θα μπορούσα να ξέρω αν πήγε εκεί ή πού ακριβώς βρίσκεται. Ούτε έχουμε δικαίωμα να ψάξουμε εκεί».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου θυμήθηκε ένα περιστατικό ξυλοδαρμού. «Πριν από χρόνια μου είχε πει κάποια στιγμή ότι τον είχαν χτυπήσει. Δεν γνώριζα όμως λεπτομέρειες ούτε πού έμενε τότε».

Ο δημοσιογράφος έθεσε στον ιερέα και τις πληροφορίες που έφτασαν στην εκπομπή, σύμφωνα με τις οποίες ο Ηλίας απομακρύνθηκε από τον ναό επειδή κάποιοι δεν τον ήθελαν στον χώρο.

«Δεν γνωρίζω κανέναν που να του απαγόρευσε να έρχεται στο ναό. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε άνθρωπο να έρχεται στην εκκλησία. Ο ναός είναι ανοιχτός για όλους. Αν είχε κάποια προσωπική διαφωνία με κάποιον και αντάλλαξαν κουβέντες, εγώ δεν το γνωρίζω». Αρνήθηκε επίσης ότι υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε ένταση μεταξύ τους. «Τι διαφωνία να έχω εγώ μαζί του; Όχι βέβαια».

«Ήταν άκακος άνθρωπος με πίστη στον Θεό»

Στην «Φως στο Τούνελ» μίλησε ακόμη ένας φίλος από την ομάδα υποστήριξης του Ηλία Πανταζή που χάθηκε στη Μεταμόρφωση. Πρόκειται για ομάδα στο Viber με τίτλο «Οι φίλοι του Ηλία». Ο μάρτυρας περιγράφει έναν άνθρωπο άκακο, βαθιά θρησκευόμενο και ακίνδυνο, που δεν είχε ποτέ κακό λόγο να πει για κανέναν.

«Γνώρισα τον Ηλία πριν από περίπου τρία χρόνια, τυχαία στον δρόμο. Μιλήσαμε λίγο και αμέσως τον συμπάθησα. Από τότε συναντιόμαστε σχεδόν κάθε πρωί και να τον βοηθούσα όσο μπορούσα. Ο Ηλίας κρατούσε πάντα ένα κομποσκοίνι στο χέρι, προσευχόταν συχνά και πήγαινε στην εκκλησία. Κάποια στιγμή μού είχε πει πως κάποιοι του φώναξαν μέσα στην εκκλησία, χωρίς όμως να μου εξηγήσει τι είχε συμβεί.

»Είναι πραγματικά μυστήριο αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάθηκε. Το τελευταίο πρωινό που τον είδα ήταν στις 21 Ιανουαρίου, γύρω στις οκτώ. Έβρεχε πολύ και έκανε φοβερό κρύο. Του είπα να πάει κάπου να προφυλαχθεί και μου απάντησε πως αυτό σκόπευε να κάνει. Από τότε δεν τον ξαναείδε κανείς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σπύρος Στέργιος.

Ο Ηλίας του είχε πει εκείνο το πρωϊνό ότι πιθανότατα θα πήγαινε σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως συνήθιζε όταν ο καιρός ήταν πολύ δύσκολος.

«Κάποιοι φίλοι του φρόντιζαν να του εξασφαλίζουν ένα δωμάτιο για να κάνει μπάνιο και να ζεσταθεί. Συνήθως πήγαινε είτε στο ξενοδοχείο “Ίβισκος” είτε στο “Πλάτων”, που βρίσκονται εδώ κοντά. Αρκετοί φίλοι έτρεξαν να ρωτήσουν. Δεν βρέθηκε πουθενά… Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Το πιο περίεργο είναι ότι άφησε πίσω ακόμη και το ποδήλατό του, το οποίο είχε πάντα μαζί του», λέει.

Οι φίλοι του εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις για το πού μπορεί να βρίσκεται και είχαν απευθυνθεί όλοι μαζί στην Αστυνομία, ελπίζοντας πως θα προκύψει κάποιο στοιχείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Ο Ηλίας ήταν πολύ περήφανος άνθρωπος και δεν μιλούσε εύκολα για όσα είχε περάσει. Ξέρω μόνο ότι η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια, αφού είχε κάνει δεύτερο γάμο. Ο Ηλίας ζούσε μαζί με εκείνη και τον πατριό του, όμως, όπως μου είχε πει, δεν του φέρονταν καλά, ούτε εκείνος, ούτε η ετεροθαλής αδερφή του. Κάποιες φορές εξέφραζε το παράπονό του, αλλά ποτέ δεν γκρίνιαζε.

»Μου είχε εκμυστηρευτεί επίσης ότι είχε παντρευτεί και είχε αποκτήσει έναν γιο, όμως μετά τον χωρισμό του ξεκίνησε η μεγάλη κατηφόρα στη ζωή του. Είχε χάσει και τον αδερφό του σε τροχαίο δυστύχημα. Γενικά, είχε περάσει πάρα πολλά και ίσως όλα αυτά να τον είχαν λυγίσει. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη», καταλήγει.

«Τον βοηθούσαμε γιατί ήταν ταλαιπωρημένος απ’ τη ζωή»

Άγνωστοι μέχρι χθες άνθρωποι, νοιάζονται για τον ταλαιπωρημένο Ηλία και έχουν γίνει η οικογένειά του. Αυτοί τον αναζητούν ανήσυχοι για την τύχη του.

Φίλος και γείτονάς του λέει στην εκπομπή: «Ο Ηλίας συνήθιζε να πηγαίνει στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και να ζητά βοήθεια. Έτσι γνωριστήκαμε. Αρχίσαμε να μιλάμε και σιγά-σιγά μου άνοιξε την καρδιά του, λέγοντάς μου πράγματα για τη ζωή του. Όποτε χρειαζόταν κάτι, με έπαιρνε τηλέφωνο ή μου έστελνε μήνυμα και, όσο μπορούσα, τον βοηθούσα.

»Γενικά, ο κόσμος τον στήριζε — του πήγαιναν φαγητό και του έδιναν λίγα χρήματα, γιατί ήταν αγαπητός σε όλους. Και αυτό γιατί, παρά τις απίστευτες δυσκολίες που είχε περάσει, δεν παραπονιόταν ποτέ. Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό στον Ηλία. Πριν από κάποια χρόνια είχε χάσει τη μητέρα του, με την οποία ζούσαν μαζί στο σπίτι της. Μετά τον θάνατό της, συγγενείς από τον δεύτερο γάμο της τον απομάκρυναν από το σπίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο φίλος του εξηγεί πως, αν και αρκετοί άνθρωποι προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούσαν, κανείς δεν ήταν σε θέση να του εξασφαλίσει μια μόνιμη στέγη και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

«Κάποιες φορές, σε ακραίες περιπτώσεις, του πλήρωναν ακόμη και δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Όπως θα δείτε και από τον χώρο όπου έμενε, δεν ήταν μέρος για να ζει άνθρωπος. Ειδικά τον χειμώνα, είχε αφόρητο κρύο και νερά που έτρεχαν παντού. Η άλλη επιλογή του ήταν να κοιμάται σε κάποιο παγκάκι.

»Είχε και σοβαρά προβλήματα υγείας. Από το κρύο είχε συγκεντρωθεί υγρό στον πνεύμονά του και κατά καιρούς επισκεπτόταν γιατρούς ή νοσηλευόταν. Άλλοι φίλοι του μού είπαν ότι τον αναζήτησαν παντού, ακόμη και στα νοσοκομεία, χωρίς όμως να βρουν κάποιο στοιχείο».

Η τελευταία τους συνάντηση έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, έπειτα από πρωτοβουλία του φίλου του, λόγω της κακοκαιρίας.

«Του είπα να περάσει από το σπίτι για να του δώσω λίγα χρήματα, ώστε να αγοράσει μια φιάλη υγραερίου που χρειαζόταν. Πριν φύγει, μου ζήτησε μια ομπρέλα. Του την έδωσα. Επειδή μένουμε κοντά, είχε έρθει με τα πόδια και όχι με το ποδήλατό του.

»Ήταν ο συνηθισμένος Ηλίας: χαμογελαστός, όπως πάντα. Είχε μαζί του και το κινητό του τηλέφωνο. Μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Αργότερα έμαθα πως ήταν ενεργός την Πέμπτη στο Viber, χωρίς όμως να διαβάζει τα μηνύματα που του έστελναν. Εκεί άρχισαν όλοι να ανησυχούν. Πήγα ακόμη και στην ενορία του και μίλησα με τον πνευματικό του, αλλά κανείς δεν τον είχε δει», καταλήγει.