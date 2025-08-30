Δύο ομάδες, ένας εθνικός ύμνος: Η στιγμή που Ελλάδα και Κύπρος τραγουδούν «Σε γνωρίζω από την όψη»

Λίγο πριν την έναρξη του Κύπρος - Ελλάδα, οι δύο εθνικές ομάδες στάθηκαν δίπλα-δίπλα, για να τραγουδήσουν τον κοινό Εθνικό μας Ύμνο, από το ποίημα του Διονύσιου Σολωμού.

Σε κλίμα κατάνυξης και ομοψυχίας, αν και θα παραταχθούν ως αντίπαλοι, οι παίκτες των δύο Εθνικών τίμησαν για εκείνα τα δευτερόλεπτα τις κοινές καταβολές τους και την ομοψυχία που διακατέχει τις δύο χώρες.

Κατόπιν ειδικής άδειας από τη FIBA και με δεδομένο ότι ο Εθνικός μας ύμνος είναι κοινός με της Κύπρου, οι διοργανωτές έκαναν το τελετουργικό όπως συνηθίζεται κυρίως στο ΝΒΑ.

Ο Κύπριος τραγουδιστής Σταύρος Κωνσταντίνου, ερμήνευσε α καπέλα τον Εθνικό ύμνο, τη στιγμή που στις οθόνες του γηπέδου, ανέμιζαν ενωμένες, οι σημαίες της Ελλάδας και της Κύπρου.