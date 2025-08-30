Κύπρος - Ελλάδα LIVE: Η ιστορική αναμέτρηση στο Ευρωμπάσκετ

Η πρώτη και ιστορική αναμέτρηση Κύπρος - Ελλάδα στο μπάσκετ, διεξάγεται σήμερα (18:15, ΕΡΤ News / Novasports Start) στη Λεμεσό για τη 2η αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ. Κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων, θα ακουστεί ένας κοινός Εθνικός Ύμνος, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αντίπαλες σε επίσημο παιχνίδι, για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

​

Παρακολουθείστε την εξέλιξη της αναμέτρησης και από το LIVE του Gazzetta.gr.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Κύπρος - Ελλάδα LIVE: Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Ευρωμπάσκετ: Το πρόγραμμα της ημέρας

Σήμερα Σάββατο, 30 Αυγούστου, παίζουν:

Για τη 2η αγωνιστική:

15:00 Ισλανδία - Βέλγιο, Novasports 6

15:00 Ιταλία - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

18:00 Γαλλία - Σλοβενία, Novasports 6

18:15 Κύπρος - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Ισπανία - Βοσνία, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισραήλ Novasports 6

Για την 3η αγωνιστική:

13:30 Λιθουανία - Γερμανία, Novasports 5

14:45 Τσεχία - Εσθονία, Novasports 4

16:30 Μ. Βρετανία - Σουηδία, Novasports 5

18:00 Λετονία - Σερβία, Novasports 4

20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία, Novasports 5

21:15 Τουρκία - Πορτογαλία, Novasports 4