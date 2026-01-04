Δύσκολα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ανάσα για Κολοσσό - Τα ζευγάρια του Κυπέλλου

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στη Stoiximan GBL και παράλληλα προέκυψαν και τα ζευγάρια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final-8 του κυπέλλου εκεί που βρίσκονται ήδη οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Στο Αλεξάνδρειο ο Ολυμπιακός έβαλε τα κρίσιμα σουτ στην τέταρτη περίοδο και παρέμεινε αήττητος επικρατώντας του Άρη με 95-84 (Βεζένκοφ 23, Χολ 19 - Νουά 20, Άντζουσιτς 19). Πρόσωπο του αγώνα ο Τόμας Γουόκαπ που μοίρασε 14 ασίστ.

Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Καρδίτσας αλλά με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν έφτασε στη νίκη με 92-85 (Ναν 27, Σορτς 15 - Μπ. Τζέφερσον 20, Έλις 16).

Στο ντέρμπι της ουράς ο Κολοσσός, στο ντεμπούτο του Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο του, έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και πήρε βαθμολογική ανάσα επικρατώντας του Αμαρουσίου με 90-76 (Μακ 16, Γκαλβανίνι 16 - Γουίλιαμς 17, Κινγκ 12).

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 90-76

Άρης - Ολυμπιακός 84-95

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 92-85

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-9

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11

Τα ζευγάρια για τα Play in του Κυπέλλου

Παράλληλα, προέκυψαν και τα ζευγάρια για τα Play in του Κυπέλλου. Σημειώνεται πως το Μαρούσι ως 12ο θα παίξει μπαράζ πρόκρισης με τη Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το UNICEF Trophy.

Την είσοδο στο Final-8 θα διεκδικήσουν:

1. Προμηθέας – Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας

2. Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου

3. Μύκονος – Καρδίτσα

4. Άρης – Περιστέρι

Τα ζευγάρια των προημιτελικών (17 και 18/2):

Νικητής 1 - Νικητής 4

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Νικητής 2 - Νικητής 3

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 21/2.

Σημειώνεται πως τα παραπάνω ζευγάρια προέκυψαν από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε από την ομοσπονδία μπάσκετ τον περασμένο Οκτώβριο και δεν παίζει ρόλο η βαθμολογική θέση των ομάδων.