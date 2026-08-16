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Εβάν Φουρνιέ για «Οδύσσεια»: «Ύπάρχει αντιπαράθεση, αλλά ήταν φανταστική ταινία»

Την οπτική του πάνω στο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», έδωσε ο Γάλλος φοργούορντ Εβάν Φουρνιέ.

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Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες, έχοντας ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ενώ οι απόψεις του κοινού παραμένουν διχασμένες για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο άσος του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, πάντως, φαίνεται πως ενθουσιάστηκε από την ταινία. Σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρθηκε στις συζητήσεις γύρω από το φιλμ και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι υπάρχει αρκετή αντιπαράθεση για την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά ήταν απλώς απίστευτη. Απλά φανταστική».

 

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