Εβάν Φουρνιέ για «Οδύσσεια»: «Ύπάρχει αντιπαράθεση, αλλά ήταν φανταστική ταινία»

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες, έχοντας ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ενώ οι απόψεις του κοινού παραμένουν διχασμένες για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο άσος του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, πάντως, φαίνεται πως ενθουσιάστηκε από την ταινία. Σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρθηκε στις συζητήσεις γύρω από το φιλμ και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι υπάρχει αρκετή αντιπαράθεση για την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά ήταν απλώς απίστευτη. Απλά φανταστική».

I know there is a lot of controversy about Nolan’s Odyssey but it was simply incredible. Straight up fantastic. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2026