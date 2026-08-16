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Κρήτη: Πήραν γιαγιά με την ξαπλώστρα για να μην χάσει το γλέντι - «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν»

Viral έγινε ένα πανηγύρι στην Κρήτη, όπου άνθρωποι που διασκέδαζαν πήγαν μια γιαγιά με την ξαπλώστρα προκειμένου να μην χάσει το γλέντι.

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γιαγια κρητη
Manolis Stafilakis
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Ένα ιδιαίτερο και άκρως… κρητικό στιγμιότυπο σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, όταν κάτοικοι του χωριού βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο ώστε μια ηλικιωμένη γυναίκα να μη χάσει το πανηγύρι.

Σε βίντεο που είδαμε στο ekriti.gr, φαίνεται μια παρέα να διασχίζει το κέντρο του γλεντιού κρατώντας ψηλά μια ξαπλώστρα, πάνω στην οποία βρίσκεται η ηλικιωμένη.

Τη μετέφεραν μέχρι μπροστά από την εξέδρα, όπου έπαιζε το συγκρότημα, ώστε να μπορέσει να απολαύσει τη μουσική μαζί με τους συγχωριανούς της. Εκείνη, χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη, συμμετείχε στο πανηγύρι χειροκροτώντας.

Το στιγμιότυπο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Κρητικό καλλιτέχνη Πέτρο Μαρούλη να δημοσιεύει το βίντεο και να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν!»

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