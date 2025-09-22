Μενού

Εγκαταστάθηκε για τα καλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα: Η πρώτη επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει αρχίσει να ανακαλύπτει τα ιστορικά αξιοθέατα της Αθήνας.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο | Instagram/djokernole
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όχι μόνο έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, αλλά ήδη ξεκίνησε να ανακαλύπτει τις ιστορικές ομορφιές της πόλης.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Σέρβος τενίστας επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο αποκάλεσε μέσω ανάρτησής του στο Instagram «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Στη δημοσίευσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Ο «Νόλε» φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα του καθημερινότητα στην ελληνική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας αθλητισμό με πολιτισμό – και οι επισκέψεις του σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας αναμένεται να συνεχιστούν.

 

