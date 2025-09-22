Εγκαταστάθηκε για τα καλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα: Η πρώτη επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όχι μόνο έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, αλλά ήδη ξεκίνησε να ανακαλύπτει τις ιστορικές ομορφιές της πόλης.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Σέρβος τενίστας επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο αποκάλεσε μέσω ανάρτησής του στο Instagram «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».
Στη δημοσίευσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».
Ο «Νόλε» φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα του καθημερινότητα στην ελληνική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας αθλητισμό με πολιτισμό – και οι επισκέψεις του σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας αναμένεται να συνεχιστούν.
