Eileen Gu: Πώς η 22χρονη σταρ του σκι αποστόμωσε σε 50 δευτερόλεπτα δημοσιογράφο που είπε για «χαμένα μετάλλια»

Ακόμα και όσοι δεν έχουν ιδέα από Ολυμπιακούς Αγώνες και αθλητισμό «γνώρισαν» εχθές την 22χρονη σκιερ Αϊλίν Γκου (Eileen Gu), η οποία αποστόμωσε δημοσιογράφο που της έκανε ερώτηση για «χαμένα μετάλλια».

Συγκεκριμένα, η σταρ του ελεύθερου σκι των Ολυμπιακών Αγώνων ρωτήθηκε αν τα τελευταία της αποτελέσματα θα έπρεπε να θεωρηθούν ως «δύο ασημένια μετάλλια που κερδήθηκαν ή δύο χρυσά που χάθηκαν».

Η ερώτηση τέθηκε αφότου η Γκου εξασφάλισε δύο ασημένια μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, προσθέτοντας στην ήδη ιστορική της λίστα με τα Ολυμπιακά μετάλλια.

Αφού γέλασε στο μιρκόφωνο πριν απαντήσει, η 22χρονη «μπήκε κατευθείαν στο ψητό».

«Είμαι η πιο βραβευμένη γυναίκα αθλήτρια ελεύθερου σκι στην ιστορία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια απάντηση από μόνη της», είπε.

«Η κατάκτηση ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή κάθε αθλητή. Το να το κάνεις πέντε φορές είναι εκθετικά πιο δύσκολο, επειδή κάθε μετάλλιο είναι εξίσου δύσκολο για μένα, αλλά οι προσδοκίες όλων των άλλων αυξάνονται, σωστά;»

«Λοιπόν, η κατάσταση με τα δύο χαμένα μετάλλια, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι είναι μια κάπως γελοία οπτική γωνία. Παρουσιάζω το καλύτερο σκι μου. Κάνω πράγματα που κυριολεκτικά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ, και έτσι νομίζω ότι αυτό είναι κάτι παραπάνω από αρκετά καλό, αλλά σας ευχαριστώ».

Τα αποσπάσματα της ανταλλαγής κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επαινούν την αυτοπεποίθησή της και να επισημαίνουν τη δυσκολία της κατάκτησης μεταλλίων σε ολυμπιακό επίπεδο.



