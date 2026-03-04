Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί έναν από τους μεγαλύτερους εργάτες του, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ. Έχοντας καριέρα τεσσάρων δεκαετιών στους πάγκους, ο Δανιήλ συνέδεσε το όνομά του με την Ξάνθη, τον Παναθηναϊκό, αλλά και την Εθνική ομάδα, στον πάγκο της οποίας έκατσε για σχεδόν δύο χρόνια.

Με τους «πράσινους» κατάφερε να κατακτήσει τίτλος στις τρεις περιόδους που βρέθηκε στον πάγκο τους, ενώ κατέκτησε ευρωπαϊκές προκρίσεις. Πολλοί όμως τον θυμούνται για μία φράση. Μία δήλωση που είχε κάνει στην πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό και τον ακολουθούσε ως το τέλος της καριέρας του.

Πρόκειται για το «είμαι 100 χρόνια μπροστά» που ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου και συνδέθηκε για πάντα με το όνομά του.

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά»

Η περιβόητη αυτή δήλωση που τον συνόδευσε σε όλη την καριέρα του, πολλές φορές δεικτικά, έγινε τον Δεκέμβριο του 1987 μετά από μία βαριά εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου, ο ΟΦΗ πέρασε με το εμφατικό 5-2 από το ΟΑΚΑ με τον τεχνικό των «πρασίνων» Βασίλη Δανιήλ να αφήνει μετά από το τέλος του αγώνα, σαφείς αιχμές για την απόδοση των παικτών του και τον τρόπο που αντιμετώπισαν το παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε του ματς άφησε «αιχμή για την αξία ή τη νοημοσύνη των παικτών του»« όπως έφρασε χαρακτηριστικά η Αθλητική Ηχώ. Τι είχε πει; «Με την Καλαμαριά κερδίζω 3 χρόνια συνέχεια μέσα στην Κρήτη. Τώρα αν δεν μπορώ να κερδίσω με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο κάτι άλλο συμβαίνει! Στον τομέα της τακτικής είμαι εκατό χρόνια μπροστά. Αν δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε τις αιχμές του ΟΦΗ, δεν είμαστε μεγάλη ομάδα»!

Αθλητική Ηχώ

Ο Δανιήλ βρέθηκε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού (ως ο πρώτος Έλληνας προπονητής, που δεν είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, στο τριφύλλι) το φθινόπωρο του 1986. Τη δεύτερη χρονιά του στον αθηναϊκό σύλλογο κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1987-88 αποκλείοντας, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη Γιουβέντους. Στον Παναθηναϊκό κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών προπονητή με 106 νίκες σε 161 αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999). Με τους «πράσινους» κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 1990-91, αλλά και το κύπελλο της ίδιας περιόδου, πραγματοποιώντας το «νταμπλ».