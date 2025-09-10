Εισιτήρια Final Four 2026: Πότε συνηθίζει η Euroleague να προχωρά στην πώλησή τους

Η EuroLeague ανακοίνωσε και επίσημα πως το Final Four της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025 - 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το TELEKOM CENTER Athens.
Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο TELEKOM CENTER Athens, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών.
Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου.
Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί Final Four, μετά το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η διοργάνωση επιστρέφει στο εμβληματικό γήπεδο, όπου ο Παναθηναϊκός έραψε το τέταρτο αστέρι στην φανέλα του.
