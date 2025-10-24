Εκστασιασμένος ο Νόβακ Τζόκοβιτς τραγουδάει σύνθημα για τον Ολυμπιακό και χοροπηδάει

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει την αγάπη του στον Ερυθρό Αστέρα και ως εκ τούτου την αδυναμία του στον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο «ερυθρόλευκοι» σε επίπεδο οπαδών είναι αδερφοποιημένοι και τα κλαμπ έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Μάλιστα υπάρχουν πολλά κοινά συνθήματα που τραγουδούν οι οπαδοί και των δύο ομάδων.

Διαβάστε ακόμα: Εγκαταστάθηκε για τα καλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα: Η πρώτη επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ένα από αυτά, κάνει θραύση και ακούστηκε και το βράδυ της Πέμπτης (24/10) στην Beogradska Arena στο παιχνίδι της Euroleague, ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα (90-72) και την Μπασκόνια.

Ο Νόλε, έχει πιαστεί από τις κάμερες, στη σουίτα που κάθεται συνήθως (πολλές φορές κατεβαίνει και στα court seats) να χοροπηδάει εκστασιαμένος στον ρυθμό του συνθήματος και να φωνάζει «Ολυμπιακός».

Το βίντεο έχει γίνει viral και «μοιράζεται» από τους φίλους του Ολυμπιακού.



