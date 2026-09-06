Ελ Καμπί: Τι είναι το κάταγμα κνήμης-περόνης, πότε μπορεί να επιστρέψει και η σχέση με τον Σισέ

Ο μεγάλος άτυχος της σεζόν είναι το δίχως άλλο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, μετά τον σοκαριστικό και σοβαρότατο τραυματισμό που υπέστη στο ματς του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου το βράδυ του Σαββάτου (5/9, 1-1).

Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα είναι αρκετά σκληρά, με τον Μαροκινό στράικερ των Πειραιωτών να έχει σύγκρουση με τον κίπερ Σιαμπάνη και να πέφτει στο χορτάρι σφαδάζοντας και προκαλώντας τα δάκρυα του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, καθώς και απίστευτες αντιδράσεις, όπως εκείνη του ρέφερι Τζήλου.

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