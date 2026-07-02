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Ελβετία - Αλγερία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ελβετία εναντίον Αλγερίας τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Ελβετία - Μουντιάλ
Παίκτες της Ελβετίας στο Μουντιάλ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/BOB FRID
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Η Ελβετία απέναντι στην Αλγερία τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 06:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Οι Ελβετοί κατέλαβαν την πρώτη θέση του ομίλου τους ενώ η Αλγερία, παρά το κακό ξεκίνημά της και την ήττα της από την Αργεντινή, νίκησε την Ιορδανία και χάρη στο 3-3 με την Αυστρία, προκρίθηκε στους «32».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Πορτογαλία - Κροατία ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Ελβετία - Αλγερία ΕΡΤ1
21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

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