To Bέλγιο με μια κίνηση πήρε το Μουντιάλ των Social Media

Τους παίκτες της Εθνικής Βελγίου, τους λένε Red Devils και όχι άδικα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ακούσει πολλά, τους έχουν πεί "losers", τους έχουν πει λιγόψυχους και όχι μόνο. Στο φετινό Μουντιάλ, στην αναμέτρηση με την Σενεγάλη, η ομάδα του Βελγίου έφτασε κοντά στο να δικαιώσει τους επικριτές της και στο τέλος, μάγεψε.

Συγκεκριμένα, στο `89, οι Βέλγοι ισοφάρισαν σε 2-2 την (ανώτερη ως τότε) Σενεγάλη και στην παράταση ολοκλήρωσαν την ανατροπή του αιιώνα, κερδίζοντας την αναμέτρηση με σκορ 3-2! Η ομάδα του Βελγίου προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, όπου θα περιμένουν πλέον τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Το Βέλγιο έχει ήδη κατακτήσει ένα τρόπαιο από εμάς

Η ομάδα των επαγγελματιών που επιμελείται τα social media της Εθνικής Βελγίου, αξίζει ένα βραβείο για τις ευφάνταστες (αμφιβάλλουμε αν είναι Α.Ι) παρουσιάσεις της ενδεκάδας πριν από κάθε αγωνιστική αναμέτρηση. Πριν από το Βέλγιο, τα ονόματα των παικτών έγιναν τίτλοι σε glam/heavy/power metal κασέτες! Σε προηγούμενη αναμέτρηση, η ενδεκάδα παρουσιάστηκε με αυτόν τον ιδιαίτερα «ψαρωτικό» τρόπο. Θέλουμε να συνεχίσει το Βέλγιο μόνο για να βλέπουμε τέτοια social post; Προφανώς.