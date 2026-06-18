Ελβετία - Βοσνία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Ελβετία απέναντι στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη απόψε (18.06) για τον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι Ελβετοί έπεσαν θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα τους στον δεύτερο όμιλο καθώς παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στο Κατάρ.
Ομοίως και οι Βόσνιοι, που άφησαν δύο βαθμούς στο ματς με τον Καναδά με το ίδιο σκορ (σ.σ. 1-1).
Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Τσεχία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Σουηδία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Κονγκό
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Πέμπτη 11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Παρασκευή 12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1
Σάββατο 13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1
Κυριακή 14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1
07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Δευτέρα 15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1
Τρίτη 16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Τετάρτη 17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4
04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0
07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1
20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1
23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2
Πέμπτη 18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)
Παρασκευή 19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
Σάββατο 20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)
03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)
06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)
20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)
Δευτέρα 22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)
20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)
Τρίτη 23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)
06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)
Τετάρτη 24 Ιουνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)
22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)
Πέμπτη 25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)
01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)
04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)
Παρασκευή 26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)
02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)
22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)
Σάββατο 27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)
06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)
05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 29 Ιουνίου
20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1
23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 30 Ιουνίου
04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1
21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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