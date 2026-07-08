Ελβετία – Κολομβία 0-0 (4-3): Πρόκριση στα πέναλτι και τώρα... Αργεντινή

Ο μοναδικός αγώνας της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 που κρίθηκε στα πέναλτι, ήταν ο χρονικά τελευταίος. Με «ήρωα» τον τερματοφύλακα Κόμπελ που απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες, η Ελβετία νίκησε 4-3 την Κολομβία (κανονική διάρκεια και παράταση 0-0) και προκρίθηκε στους προημιτελικούς της διοργάνωσης όπου τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00) θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή.
Το ματς διεξήχθη στο Βανκούβερ παρουσία 52.000 θεατών και επί 120 λεπτά οι δυο ομάδες δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.
Μάλλον πρόκειται για το χειρότερο -ποιοτικά- ματς του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα σε δύο ομάδες που αλλοεξουδετερώθηκαν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό. Η Ελβετία κυκλοροφούσε καλύτερα τη μπάλα, όμως οι πιο αξιοσημείωτες φάσεις του παιχνιδιού ανήκαν στην Κολομβία.
Στο 21΄ στο φαλτσαριστό σουτ του Πουέρτα ο Κόμπερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ χρειάστηκε να περάσει σχεδόν... ένας ολόκληρος αγώνας για να επέμβει ξανά ο γκολκίπερ της Ντόρτμουντ στην κεφαλιά του Λουκουμί στο 8ο λεπτό της παράτασης (98΄).
Λίγο αργότερα, στο 103΄, η Ελβετία έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της με τον Αμντουνί στην πρώτη επαφή του να εκτελεί από κοντά, αλλά τον Καμίλο Βάργκας να αντιδρά με εξαιρετική απόκρουση.
Στο 115΄ από μεγάλο λάθος της ελβετικής άμυνας, ο Κάμπας βρέθηκε σε θέση βολής αλλά σούταρε απελπιστικά άουτ. Έτσι το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι όπου η Ελβετία επικράτησε με 3-4!
Οι συνθέσεις:
Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ρ. Ροντρίγκες (71΄ Μούχαιμ), Ζακάρια (87΄ Βίντμερ), Φρόιλερ, Τζάκα, Γιασάρι (46΄ Σόου), Ρίντερ (103΄ Αμντούνι), Εμπολό (87΄ Ίτεν), Εντόι (90+2΄ Ρούμπεν Βάργκας).
Κολομβία (Νέστορ Λορέντσο): Καμίλο Βάργκας, Μουνιός, Λουκούμι (119΄λ.τρ. Μίνα), Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χ. Ροντρίγκες (66΄ Κιντέρο), Αρίας (66΄ Κάμπας), Λέρμα (82΄ Ρίος), Ντίας, Σουάρες (82΄ Κούτσο Ερνάντες).
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