Ελίνα Τζένγκο: Live o τελικός του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η Ελίνα Τζένγκο ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τελικό του ακοντισμού γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ένα από τα φαβορί για το βάθρο και θα επιδιώξει τη μεγάλη βολή που θα της χαρίσει και αυτή την πολυπόθητη διάκριση. Ο τελικός του ακοντισμού αρχίζει στις 15:05 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

H 12άδα του τελικού

Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 66,06μ. Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 65,54μ. Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) 63,67μ. Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) 63,25μ. Βικτόρια Χάντσον (Αυστρία) 62,85μ. Τόρι Μούμπρι (Νέα Ζηλανδία) 62,78μ. Λίνγκνταν Σου (Κίνα) 62,18μ. Φλορ Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 62,11μ. Μαργκολέτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (Πολωνία) 61,79μ. Τζο-Ανε Ντε Πλάσις (Ν. Αφρική) 61,38μ. Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 61,31μ. Βαλεντίνα Μπάριος (Κολομβία) 60,98μ.