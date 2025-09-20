Ελίνα Τζένγκο: Live o τελικός του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η Ελίνα Τζένγκο ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τελικό του ακοντισμού γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ένα από τα φαβορί για το βάθρο και θα επιδιώξει τη μεγάλη βολή που θα της χαρίσει και αυτή την πολυπόθητη διάκριση. Ο τελικός του ακοντισμού αρχίζει στις 15:05 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.
H 12άδα του τελικού
- Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 66,06μ.
- Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 65,54μ.
- Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) 63,67μ.
- Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) 63,25μ.
- Βικτόρια Χάντσον (Αυστρία) 62,85μ.
- Τόρι Μούμπρι (Νέα Ζηλανδία) 62,78μ.
- Λίνγκνταν Σου (Κίνα) 62,18μ.
- Φλορ Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 62,11μ.
- Μαργκολέτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (Πολωνία) 61,79μ.
- Τζο-Ανε Ντε Πλάσις (Ν. Αφρική) 61,38μ.
- Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 61,31μ.
- Βαλεντίνα Μπάριος (Κολομβία) 60,98μ.
