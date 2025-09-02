Ελλάδα - Βοσνία LIVE: Ο 4ος αγώνας της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Την τέταρτη νίκη στον όμιλο του EuroBasket 2025 αναζητά σήμερα στις 15:00 η Ενική ομάδα, που έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Βοσνία θα μεταδοθεί τηλεοπτικό τόσο από τη Novasports Start όσο και την ΕΡΤ News ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.

Ελλάδα - Βοσνία: «Σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο

Σχολιάζοντας τη σημερινή αναμέτρηση, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε για τη Βοσνία πως: «Πρέπει απέναντι στη Βοσνία να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είδατε και το ματς χθες με την Ιταλία, που έπρεπε να κάνει υπερπροσπάθεια με τον Φοντέκιο. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, λείπουν κι από αυτούς κάποια παιδιά. Θα πρέπει να μπούμε δυνατά».

Ενώ από την πλευρά του, ο κόουτς Κώστας Χαραλαμπίδης, σημείωσε: «Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε».

Ελλάδα - Βοσνία: Τα ρόστερ των ομάδων

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα της ημέρας

Σήμερα θα γίνουν αγώνες για τον 3ο και τον 4ο όμιλο στο Ευρωμπάσκετ και συγκεκριμένα:

15:00 Βέλγιο - Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS

18:00 Ισλανδία - Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία - Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Ελλάδα 3-0 6β. (προκρ.)

2. Ισπανία 2-1 5β.

3. Ιταλία 2-1 5β.

4. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 4β.

---------------------

.5 Γεωργία 1-2 4β.

6. Κύπρος 0-3 3β.

Δ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Πολωνία 3-0 6β. (προκρ.)

2. Ισραήλ 2-1 5β.

3. Γαλλία 2-1 5β.

4. Σλοβενία 1-2 4β.

---------------------

5. Βέλγιο 1-2 4β.

6. Ισλανδία 0-2 2β.