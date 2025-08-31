Ελλάδα - Βοσνία: Τι ώρα παίζουν την Τρίτη - Το κανάλι του αγώνα

Η αήττητη Εθνική στο Ευρωμπάσκετ, θέλει να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την πρωτιά του ομίλου, την ερχόμενη Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Βοσνία, είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ News και το Novasports Start.

Η Ελλάδα μετρά τρεις νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια της φάσης των ομίλων, έχοντας επικρατήσει κατά σειρά της Ιταλίας, της Κύπρου και της Γεωργίας, κάτι που της έχει δώσει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Πλέον ο στόχος είναι η νίκη τόσο κόντρα στη Βοσνία όσο και με την Ισπανία την Πέμπτη, ώστε να πάρει την πρώτη θέση και να ελπίζει σε μία καλύτερη διασταύρωση στη φάση των «16».

Η 4η αγωνιστική του Γ' ομίλου

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, θα παίξουν για τον όμιλο της Κύπρους:

15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS

18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start