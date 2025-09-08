Ελλάδα - Δανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Λίγες ημέρες μετά από τη μεγάλη νίκη της επί της Λευκορωσίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα αρχίσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha.

Η Εθνική μας άρχισε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά με τον καλύτερο τρόπο, με το 5-1 κόντρα στη Λευκορωσία και πλέον θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες της, κόντρα στην ισχυρή Δανία που στην πρεμιέρα αναδείχθηκε ισόπαλη (0-0) με τη Σκωτία.

Ελλάδα - Δανία: Η ανάλυση του Γιοβάνοβιτς

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την απόδοση των παικτών του, ενώ πήρε θέση και για τα σχόλια που γίνονται για την κλήση παικτών, όπως οι Μπακασέτας, Μάνταλος.

Για το ματς με τη Δανία: «Είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά κι εμείς και η Σκωτία έχουμε στόχο την πρόκριση. Θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό».

Για τον Καρέτσα: «Ξεκίνησε πολύ καλά με την ομάδα. Είναι ταλαντούχος κι εξελίσσεται. Είναι σοβαρό παιδί και δίνει πολλά στην ομάδα».

Για την επιθετική επίδοση: «Η επιμονή σε έναν τρόπο παιχνιδιού που ενδεχομένως να εξυπηρετεί αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ, μας βοηθάει ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να δίνουμε επιλογές σε παίκτες για να βρίσκονται στις σωστές θέσεις. Τα γκολ είναι σχετικό, θα υπάρχουν ματς που είμαστε εύστοχοι και άλλα που δεν θα είμαστε, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ο μεγάλος αριθμός τελικών προσπαθειών, κάτι που βολεύει παίκτες μας που είναι στην επίθεση».

Για την ισοπαλία στο Δανία - Σκωτία: «Δεν είναι κάτι που το σκεφτόμασταν αν μας βόλεψε. Εχουμε πέντε ματς ακόμα σε σύντομο διάστημα και δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τους άλλους, αλλά τι θα κάνουμε εμείς στους αγώνες μας. Όλες είναι δύσκολες ομάδες, δεν μπορείς να της νικήσεις εύκολα. Δεν μας απασχόλησε τόσο πολύ το πρώτο ματς. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Παίξαμε με το αουτσάιντερ του ομίλου και τώρα θα δώσουμε ματς με τους ανταγωνιστές μας».

