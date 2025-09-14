Ελλάδα - Φινλανδία LIVE: Η μάχη της Εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο

Ώρα μεταλλίου για την Εθνική ομάδα! Ελλάδα - Φινλανδία LIVE στις 17:00 στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ με τη νικήτρια ομάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1, ενώ υπάρχει LIVE ενημέρωση από το Gazzetta.

​

Ελλάδα - Φινλανδία Live streaming

Η Φινλανδία ηττήθηκε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με 98-86 από τη Γερμανία, ενώ η Εθνική μας έχασε από την Τουρκία με 94-68. Η τελευταία φορά που τέθηκαν αντίπαλες Ελλάδα και Φινλανδία σε επίσημη διοργάνωση, ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 2017, στη φάση των ομίλων με τους Φινλανδούς να επικρατούν με 89-77.

Οι Galacticos του Gazzetta παίζουν μπάλα καθημερινά στο YouTube!

Νικολακόπουλος, Τσακίρης, Αθανασίου, Σουντουλίδης, Βλαχόπουλος και ο Κώστας Ψάρρας στον ρόλο του προπονητή, σας περιμένουν στις 14:00 με ρεπορτάζ, σχόλια και καυτές αναλύσεις για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη και όσα κεντρίζουν την αθλητική επικαιρότητα.