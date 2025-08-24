Το τελευταίο της πριν από την αναχώρησή της για την Κύπρο και την έναρξη του Eurobasket 2025 δίνει απόψε, Κυριακή 24 Αυγούστου, η Εθνική ομάδα μπάσκετ. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Γαλλία, κάνει τζάμπολ στις 20:00 στο ΟΑΚΑ και θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης έχει πλέον στη διάθεσή του 13 παίκτες και αναμένεται να καταλήξει στην τελική δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο μεγάλο φετινό ραντεβού, που αρχίζει την Πέμπτη (28/8, 21:30) με την αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μετά από το φινάλε της αναμέτρησης Ελλάδα - Γαλλία, ο «Kill Bill» θα ανακοινώσει ποιος θα είναι ο τελευταίος παίκτης που θα «κοπεί» από την αποστολή.

Ελλάδα - Γαλλία: Η πρόβα Eurobasket

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν την προετοιμασία και θα είναι διαθέσιμοι για το αποψινό Ελλάδα - Γαλλία, είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία, με νέο προπονητή μετά από τη 15ετία του Βενσάν Κολέ τον Φρεντερίκ Φοτού, παρά τις απουσίες της παρουσιάζει και πάλι ένα πολύ δυνατό ρόστερ που φιλοδοξεί να φτάσει στο ενδέκατο μετάλλιο της χώρας σε Ευρωμπάσκετ, ει δυνατόν και στο δεύτερο χρυσό, μετά από αυτό το 2013.

Στα τέσσερα φιλικά που έδωσε στην περίοδο προετοιμασίας είχε ισάριθμες νίκες, επί του Μαυροβουνίου (81-75), της Μεγάλης Βρετανίας (74-67) και δύο απέναντι στην Ισπανία (67-75 και 78-73). Συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο, που θα φιλοξενηθεί στο Κατοβίτσε, όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Πολωνία, καθώς επίσης Σλοβενία, Ισραήλ, Βέλγιο και Ισλανδία.