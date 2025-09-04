Ελλάδα - Ισραήλ: Πότε παίζει η Εθνική στους 16 - Το κανάλι του αγώνα

Η Ελλάδα προκρίθηκε στην φάση των «16» του Eurobasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Κυριακή (07/09) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ και τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πέρασε ως πρώτη στον γ' όμιλο, μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας με 90-86, το βράδυ της Πέμπτης 04/09).

EUROBASKET - ΦΑΣΗ «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

61. Β2 - Α3 Novasports Start

63. Α1 - Β4 Novasports Start

65. Β1 - Α4 Novasports Start

67. Α2 - Β3 Novasports Start

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

62. Γ1 - Δ4 Novasports Start

64. Δ2 - Γ3 Novasports Start

66. Γ2 - Δ3 Novasports Start

68. Δ1 - Γ4 Novasports Start

EUROBASKET - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

69. Νικητής 61 - Νικητής 62 Novasports Start

70. Νικητής 63 - Νικητής 64 Novasports Start

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)

71. Νικητής 65 - Νικητής 66 Novasports Start

72. Νικητής 67 - Νικητής 68 Novasports Start

EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1

74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1