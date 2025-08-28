Η νίκη της Γεωργίας, νωρίτερα, επί της Ισπανίας, έβαζε ένα ακόμη «πρέπει» στην Εθνική για την πρεμιέρα της με την Ιταλία. Η νίκη κόντρα στους Ατζούρι ήρθε, η Ελλάδα μπήκε με το δεξί στο φετινό Ευρωμπάσκετ και μπήκε αυτομάτως σε θέση οδηγού για την πρωτιά του ομίλου.

Buongiorno Principessa, λοιπόν. Καλημέρα Εθνική ομάδα!

Η Εθνική κατάφερε να πάει το παιχνίδι με τους Ιταλούς στον ρυθμό και στη λογική που ήθελε. Δεν έχασε σε κανένα σημείο το προβάδισμα, δεν επέτρεψε στους Ιταλούς να πιστέψουν πως «γυρίζουν» το ματς. Σκυλίσια άμυνα, γρήγορη μετάβαση στο δεύτερο μισό του γηπέδου -για να καμουφλαριστεί η απουσία αξιόπιστου χειριστή-, η μπάλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που απλώς δεν σταματιέται και βέβαια, το σημαντικότερο, χρόνο σε όλους τους παίκτες και μια second unit που πραγματικά κουβάλησε για πολύ ώρα το βάρος του αγώνα.

Ο Γιάννης ήταν το σημείο αναφοράς της Ελλάδας και στις δύο πλευρές του γηπέδου, παρότι δεν εκμεταλλεύτηκε τα κενά που δημιουργούσαν οι βοήθειες που έστελνε ο Ποτσέκο πάνω του, κέρδισε τις περισσότερες από τις μάχες που έδωσε, σε επίθεση και άμυνα.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Ειδικά αναφορά στον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, που οργάνωσε μαεστρικά την αμυντική παρουσία της ομάδας κρατώντας το μεγάλο αστέρι, τον Φοντέκιο, σε ρόλο κομπάρσου.

Από εκεί και πέρα καταλυτική ήταν η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς κατάφερε να κουβαλήσει αξιόπιστα την μπάλα ειδικά μετά από ριμπάουντ, ενώ σχεδόν όλοι οι παίκτες που πάτησαν παρκέ είχε θετική συμβολή. Ακόμη και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, παρότι φάνηκε... απερίσκεπτος σε πολλές φάσεις, έδωσε λύσει πάνω από τη στεφάνη.

Ριμπάουντ και λάθη

Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα. Η Ελλάδα παρουσίασε πολλές αδυναμίες, που καμουφλαρίστηκαν από την καλή άμυνα αλλά και την αστοχία των Ιταλών.

Πρώτα και κύρια τα ριμπάουντ, που είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει θέμα. Απέναντι σε μία ομάδα δίχως τους ψηλούς - σταρ, όπως έχουν ομάδες που βλέπουν 4άδα, χάθηκαν πολλά ριμπάουντ και στις πλευρές του παρκέ (είχαμε μόλις 4 πόντους από δεύτερες επιθέσεις). Παράλληλα, οι (υποχρεωτικές) βοήθειες στην άμυνα όταν η μπάλα περνούσε στο ζωγραφιστό δημιούργησε πολλά ελεύθερα σουτ στην περιφέρεια.

Πρόβλημα υπήρξε και στην κυκλοφορία της μπάλας. Στο παιχνίδι μισού γηπέδου η Εθνική είχε πολλά προβλήματα, με την κυκλοφορία είτε να σταματά στα χέρια του Γιάννη, είτε να δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε θετικές συνθήκες για σουτ. Σε αυτό το κομμάτι θα είχε βοηθήσει αν ο Γιάννης εκμεταλλευόταν κι εκείνος τις διπλές βοήθειες που έστελναν πάνω του, αλλά αυτό είναι μόνο μια υπόθεση.

Είναι ξεκάθαρο πως ο μόνος κανονικός πλέι μέικερ του ρόστερ είναι ο Κώστας Σλούκας. Η Ιταλία τον σημάδεψε για να του κλείσει τη δημιουργία και ευτυχώς για την Εθνική μας δεν το πλήρωσε.

Απότοκο των παραπάνω είναι τα πολλά λάθη που έγιναν. Ωστόσο, όπως λένε και οι προπονητές, αυτά διορθώνονται μέσα από τα παιχνίδια. Αυτή είναι και η δική μας ευχή.

ΥΓ: Η νίκη της Γεωργίας μπέρδεψε τον όμιλο, καθώς πλέον η Εθνική μας έχει στον ορίζοντά της μία ακόμη ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει τις πρώτες θέσεις του ομίλου.

ΥΓ1: Το πανό για τον Πολονάρα είναι σημαντικότερο και από τη νίκη. Όλο στο πλευρό του...