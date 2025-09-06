Ελλάδα - Λευκορωσία: Η αντίδραση του Γιοβάνοβιτς σε ερώτηση: «Πωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο;»

Η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέσπασε διθυραμβικά σχόλια για την απόδοσή της κόντρα στη Λευκορωσία, που έφερε και τη νίκη με 5-1, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να αποθεώνεται μετά το ματς κόντρα στη Λευκορωσία για την εμφάνιση των παικτών του.

Ο ίδιος, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το μονοπάτι της «γαλανόλευκης» μέχρι να φτάσει στην τελική φάση της διοργάνωσης κι έκανε σαφές ότι κανένας αντίπαλος δε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται «χαμηλού επιπέδου», καθώς ο σεβασμός είναι βασική αρχή την οποία ακολουθεί. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι μόλις πριν από έναν χρόνο οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποδίδονταν και στη δική μας Εθνική.

«Ξέρετε πού έχω παράπονο μόνο; Με αυτό το ''χαμηλού επιπέδου'', αυτό είναι το ελληνικό κλασικό. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πριν από έναν χρόνο ακριβώς ήταν στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με τη Λευκορωσία, για τα τελευταία έξι χρόνια.

