Ελλάδα - Ουγγαρία 11-12 στα πέναλτι: Εκτός τελικού η Εθνική πόλο γυναικών - Παίζει για το χάλκινο

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο γυναικών, ηττήθηκε στα πέναλτι από την Ουγγαρία με 12-11 και αποκλείστηκε από τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη θα αντιμετωπίσουν στον μικρό τελικό της Πέμπτης (5/2 στις 19:15) την ομάδα που θα ηττηθεί από το ζευγάρι Ολλανδία - Ιταλία.
Ο ημιτελικός της Εθνικής μας ήταν συγκλονιστικός με το σκορ στην κανονική διάρκεια να είναι ισόπαλο 8-8.
Στα πέναλτι οι Μαγυάρες επικράτησαν με 4-3 και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2 / πεν. 3-4
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.
Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα.
- Αδιανόητο περιστατικό στο τραμ: Νεαροί παρενοχλούσαν επιβάτες με ερωτικό βοήθημα
- Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο
- Τατσόπουλος κατά Νατσιού για τη θεωρία της εξέλιξης: «Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος...»
- Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.