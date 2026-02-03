Μενού

Ελλάδα - Ουγγαρία 11-12 στα πέναλτι: Εκτός τελικού η Εθνική πόλο γυναικών - Παίζει για το χάλκινο

Η Εθνική πόλο γυναικών αποκλείστηκε από τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μετά την ήττα από την Ουγγαρία με 12-11 στα πέναλτι.

Ελλάδα - Ουγγαρία
Φάση από τον αγώνα Ελλάδα - Ουγγαρία | INTIME
Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο γυναικών, ηττήθηκε στα πέναλτι από την Ουγγαρία με 12-11 και αποκλείστηκε από τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη θα αντιμετωπίσουν στον μικρό τελικό της Πέμπτης (5/2 στις 19:15) την ομάδα που θα ηττηθεί από το ζευγάρι Ολλανδία - Ιταλία.

Ο ημιτελικός της Εθνικής μας ήταν συγκλονιστικός με το σκορ στην κανονική διάρκεια να είναι ισόπαλο 8-8.

Στα πέναλτι οι Μαγυάρες επικράτησαν με 4-3 και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2 / πεν. 3-4

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα.

