Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Έψαχνε τα πατήματά της η Εθνική, έβγαλε φρεσκάδα μόνο στο φινάλε

Σε ένα φιλικό παιχνίδι, το οποίο αποτέλεσε πεδίο δοκιμών για νέα πρόσωπα και τακτικά σχήματα, η Εθνική Ελλάδος δεν κατάφερε να ικανοποιήσει με την απόδοσή της, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κινήθηκε για μεγάλο διάστημα στα... ρηχά, δυσκολεύτηκε να επιβάλει τον ρυθμό του και έδειξε να ψάχνει τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο.

