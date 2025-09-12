Λίγα λεπτά έμειναν από τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία στη Ρίγα της Λετονίας, με τις ομάδες να «κονταροχτυπιούνται» στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025 για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή (14/9, στις 21:00) με τη Γερμανία να γίνεται η πρώτη χώρα που εξασφαλίζει το «χρυσό εισιτήριο» μετά τη νίκη της επί της Φινλανδίας.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ενώ το χρονόμετρο μετρούσε αντίστροφα για το τζάμπολ του αγώνα, έξω από το γήπεδο χιλιάδες φίλαθλοι και των δύο ομάδων βρίσκονταν μαζί, ο καθένας με φανέλες, κασκόλ ή ακόμα και σημαίες των χωρών τους.

Όπως φαίνεται μάλιστα μέσα από τα βίντεο του Gazzetta, οι άνθρωποι των δύο χωρών περνούσαν όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο της Ρίγας.

Όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο με Έλληνες και Τούρκους να είναι παρέα με τις σημαίες τους.