Ελλάς Σύρου: Πάει για σπουδαία κίνηση με Λουτσιάνο Νάρσινγκ

Τη «βόμβα» της χρονιάς, σε επίπεδο Superleague 2 είναι έτοιμη να... πυροτοδοτήσει η Ελλάς Σύρου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του διεθνούς Ολλανδού εξτρέμ, Λουτσιάνο Νάρσινγκ.

Ο σύλλογος των Κυκλάδων ετοιμάζεται για την μεγάλη προσπάθεια της παραμονής στον Νότιο Όμιλο, και οι άνθρωποι του κλαμπ προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο δυνατό υλικό στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

