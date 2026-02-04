Μενού

Ελλάς Σύρου: Πάει για σπουδαία κίνηση με Λουτσιάνο Νάρσινγκ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάς Σύρου είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής ενόψει των Playout.

Τη «βόμβα» της χρονιάς, σε επίπεδο Superleague 2 είναι έτοιμη να... πυροτοδοτήσει η Ελλάς Σύρου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του διεθνούς Ολλανδού εξτρέμΛουτσιάνο Νάρσινγκ.

Ο σύλλογος των Κυκλάδων ετοιμάζεται για την μεγάλη προσπάθεια της παραμονής στον Νότιο Όμιλο, και οι άνθρωποι του κλαμπ προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο δυνατό υλικό στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

