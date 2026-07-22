The Ellinikon Sports Park: Το πρώτο κεφάλαιο ενός νέου urban προορισμού στην Αθήνα

Η καθημερινότητα στην Αθήνα σπάνια αφήνει χώρο για όλα όσα θα θέλαμε να χωρέσουμε μέσα σε μία έξοδο. Λίγη άσκηση, λίγο πράσινο, μια βόλτα, ένας καφές και χρόνος με την παρέα ή την οικογένεια συνήθως σημαίνουν διαφορετικούς προορισμούς. Από τις 20 Ιουλίου, το The Ellinikon Sports Park άνοιξε τις πύλες του και παραδίδεται σταδιακά στην κοινωνία. Η πρώτη φάση λειτουργίας του συγκεντρώνει ήδη όλα αυτά σε έναν ενιαίο χώρο, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα του νέου προορισμού που διαμορφώνεται στο The Ellinikon.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού που παραδίδεται σταδιακά στους πολίτες, σηματοδοτώντας την πρώτη φάση ενός χώρου άθλησης, αναψυχής και ευεξίας που θα εξελίσσεται προοδευτικά.

Ένας νέος προορισμός μέσα στην πόλη

Το The Ellinikon Sports Park αποτελεί μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού και απευθύνεται σε κατοίκους των γειτονικών δήμων, των νοτίων προαστίων αλλά και σε επισκέπτες από κάθε γωνιά της Αττικής.

Με συνολική έκταση 287.000 τ.μ., από τα οποία 115.000 τ.μ. είναι ανοιχτοί χώροι πρασίνου, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αθληθούν, να περπατήσουν, να κάνουν ποδήλατο, να χαλαρώσουν ή απλώς να απολαύσουν μια διαφορετική εμπειρία μέσα στην πόλη.

Ο σχεδιασμός του βασίζεται στην ιδέα ότι ένας σύγχρονος δημόσιος χώρος μπορεί να εξυπηρετεί πολλές διαφορετικές ανάγκες ταυτόχρονα. Να είναι σημείο άθλησης για έναν αθλητή, χώρος παιχνιδιού για μια οικογένεια, μέρος συνάντησης για μια παρέα ή ένας προορισμός για όσους θέλουν να κάνουν μια απογευματινή βόλτα μέσα στο πράσινο.

Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση που είναι ήδη ανοιχτή στο κοινό

Η πρώτη φάση λειτουργίας του πάρκου, που ξεκινά στις 20 Ιουλίου 2026, περιλαμβάνει:

Ανοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών

Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με τεχνητό χλοοτάπητα

Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με υβριδικό χλοοτάπητα

Δύο γήπεδα μπάσκετ

Δύο γήπεδα τένις

Ανοιχτούς πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση

Κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους:

Κοινόχρηστους χώρους πρασίνου με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους

4 χώρους εστίασης

1.350 θέσεις στάθμευσης

Χώρους αναψυχής για παιδιά

Χώρους εκδηλώσεων

Super App για κρατήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και parking

Ήδη από την πρώτη φάση λειτουργίας του, μια επίσκεψη στο The Ellinikon Sports Park δεν περιορίζεται σε μία μόνο δραστηριότητα. Μπορεί να ξεκινήσει με άσκηση, να συνεχιστεί με μια βόλτα στους ανοιχτούς χώρους, να περιλαμβάνει στάση για φαγητό ή καφέ και να ολοκληρωθεί με χρόνο για χαλάρωση ή παιχνίδι.

Ένας χώρος που έχει ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλες διοργανώσεις

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της πρώτης φάσης λειτουργίας του, το The Ellinikon Sports Park φιλοξένησε με επιτυχία την υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 57 πληρώματα από 24 χώρες, ενώ περισσότεροι από 10.000 θεατές βρέθηκαν στους χώρους του πάρκου, αποκτώντας μια πρώτη εικόνα των νέων εγκαταστάσεων.

Η πρώτη φάση του The Ellinikon Sports Park άνοιξε τις πύλες της στο κοινό στις 20 Ιουλίου και αποτελεί την αρχή της σταδιακής παράδοσης του έργου στην κοινωνία.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα λειτουργεί καθημερινά από τις 18:00 έως τις 23:00, ενώ από τον Σεπτέμβριο το ωράριό του διαμορφώνεται σε 08:00-24:00, για 362 ημέρες τον χρόνο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με πρόσβαση από τον Άλιμο, μέσω της οδού Αεροπορίας.

Η πρώτη φάση του The Ellinikon Sports Park αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σταδιακής παράδοσης του έργου στους πολίτες. Οι εγκαταστάσεις που είναι ήδη προσβάσιμες δημιουργούν έναν νέο προορισμό όπου η άθληση, η φύση και η αναψυχή συναντιούνται, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την εμπειρία που θα διαμορφώνεται σταδιακά στο The Ellinikon.