Τις εφιαλτικές σκηνές που αντίκρυσε εντοπίζοντας τη σορό του δολοφονηθέντα ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, περιέγραψε ο θυρωρός που τον βρήκε νεκρό στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου,

Όπως είπε στο MEGA ο μάρτυρας στο αποτρόπαιο θέαμα, κλήθηκε να ανοίξει το γραφείο, κατόπιν κλήσης από ένοικο της πολυκατοικίας, αφού ακούγονταν οι κόρες του να ουρλιάζουν «μπαμπά άνοιξέ μας».

«Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν "μπαμπά άνοιξέ μας". Και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο και ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του Σταύρου Γεώργιου, για να δούμε τι έχει συμβεί.

Σταύρος Γεωργίου - «Έπιασα το κεφάλι μου, τα κορίτσια έβαλαν τα κλάματα»

Ανοίγω την πόρτα του δωματίου, η οποία δεν ήταν κλειδωμένη, την είχαν μισοκλείσει, είδα το κρεβάτι άδειο, κάνω έτσι και τον είδα ξάπλα. Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα.

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Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση. Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο και για μένα και για τα κορίτσια», λέει ο θυρωρός.

Οι πρώτες εξετάσεις στη σορό δείχνουν πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν νεκρός έως και 12 ώρες πριν μεταβούν στο σημείο οι αστυνομικοί με τον ιατροδικαστή που διαπίστωσε ότι έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο θάνατός του προήλθε από χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή θα αποκαλύψει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του γνωστού ποινικολόγου.

Σταύρος Γεωργίου - Οι πιο γνωστές υποθέσεις του

Μεταξύ των πλέον γνωστών υποθέσεων που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια της πολυετούς δικηγορικής του πορείας συγκαταλέγονται οι εξής:

Η δίκη της 17 Νοέμβρη , όπου είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Χρήστου Μάτη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής.



, όπου είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Χρήστου Μάτη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής. Η υπόθεση της εξαφάνισης του Άλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια, στην οποία ήταν συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, του είχε επιβληθεί εξάμηνη πειθαρχική παύση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).



στη Βέροια, στην οποία ήταν συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, του είχε επιβληθεί εξάμηνη πειθαρχική παύση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ). Η υπόθεση της μικρής Άννυ, όπου είχε αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας του άτυχου κοριτσιού, σε μία από τις πλέον πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.