Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία, με τον επιβάτη που βρέθηκε μισός έξω από το παράθυρο, αφού αυτό έσπασε λόγω βλάβης.

Ο εν λόγω επιβάτης έσπασε τη σιωπή του για πρώτη φορά, 12 ημέρες μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους της Ryanair.

Στις 10 Ιουλίου, ο Λιούμπισα Καρόβιτς, 61 ετών, επέβαινε σε πτήση της Ryanair από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, όταν σχεδόν βρέθηκε εκτός του κατεστραμμένου παραθύρου στη θέση 11F.

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Ο Καρόβιτς, Σέρβος επιχειρηματίας πατέρας δύο παιδιών, δήλωσε στον Guardian ότι εικόνες από το παραλίγο θανατηφόρο συμβάν βασανίζουν το μυαλό του και τον κρατούν ξύπνιο τα βράδια.

«Η έκρηξη είναι αυτό που θυμάμαι», δήλωσε ο Καρόβιτς. «Είναι ο θόρυβος πριν από το χάος, ο θόρυβος που είναι πάντα εκεί όταν κλείνω τα μάτια μου για να κοιμηθώ. Μου είπαν ότι λιποθύμησα δύο φορές και ξανά μέσα στο αεροπλάνο και ότι το πρόσωπό μου ήταν για πρησμένο και παραμορφωμένο λόγω της πίεσης», πρόσθεσε.

«Είμαι τυχερός. Δεν θυμάμαι πολλά και το κεφάλι και ο αυχένας μου εξακολουθούν να πονούν, αλλά είμαι ακόμα ζωντανός», είπε στη συνέχεια.

«Κρεμόταν στα 15.000 πόδια με ταχύτητα 600χλμ/ώρα»

Ο δικηγόρος του θύματος, Βασίλης Τσιάρας, δήλωσε πως ο εντολέας του είναι «ζωντανός από τύχη». «Ο Λιούμπισα μπαινόβγαινε στον θάνατο», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Όταν η καμπίνα έχασε την πίεση, εκσφενδονίστηκε έξω από το παράθυρο από το στήθος και πάνω και έχασε αμέσως τις αισθήσεις του».

Περιγράφοντας τη στιγμή του ατυχήματος, ανέφερε: «Στα 15.000 πόδια κατέληξε με το κεφάλι και το δεξί του χέρι έξω από το αεροσκάφος καθώς αυτό κινούνταν με ταχύτητα άνω των 600 χλμ/ώρα. Φανταστείτε το. Αντίκρισε τον θάνατο, πήγε στον άλλο κόσμο, και επέστρεψε».

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«Το πλήρωμα της καμπίνας δεν βοήθησε»

Η σύζυγος του Καρόβιτς, Σβετλάνα, καθόταν τρεις σειρές πίσω του και έσπευσε να γραπώσει τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν «μισός μέσα και μισός έξω από το αεροπλάνο» για περίπου ενάμιση έως δύο λεπτά.

«Κανένα από τα μέλη του πληρώματος καμπίνας δεν βοήθησε. Μόνο οι επιβάτες», δήλωσε η Σβετλάνα.

«Ένας άνδρας, νομίζω ότι ήταν Αλβανός, ήταν απίστευτος. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τον βάλει μέσα και μετά προσπάθησε να μπλοκάρει το παράθυρο, πρώτα με μια τσάντα που ρουφήχτηκε αμέσως έξω και μετά με μια βαλίτσα, πράγμα που λειτούργησε». «Του είμαστε αιώνια ευγνώμονες», πρόσθεσε.

Ενώ η Ryanair με την ανακοίνωσή της υποστήριξε τα μέλη του πληρώματος, λέγοντας ότι έκαναν «φαινομενικά καλή δουλειά», ο κ. Τσιάρας είπε:

«Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τον πιλότο, ο οποίος ακολούθησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας και διαχειρίστηκε τη κατάσταση πολύ καλά», αλλά: «Ο πελάτης μου λιποθύμησε δύο ή τρεις φορές, μία φορά έξω από το αεροσκάφος όταν ρουφήχτηκε εν μέρει έξω από το παράθυρο, και δύο φορές μέσα όταν, ξανά, έχασε τις αισθήσεις του. Σε κανένα σημείο το πλήρωμα καμπίνας δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει».

Ο κ. Τσιάρας υποστηρίζει, ακόμη, ότι, «όλοι συμφώνησαν ότι το πλήρωμα ήταν σε κατάσταση σοκ, φοβούμενο ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί» και ότι ήταν οι επιβάτες που «συσπειρώθηκαν» και παρείχαν βοήθεια.