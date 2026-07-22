Τα δύο ελληνικά νησιά όπου μπορείς να γλιτώσεις από τον καύσωνα

Όσο η υπόλοιπη Ελλάδα ψήνεται στον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει ένα πανέμορφο και όχι τόσο δημοφιλές νησί, το οποίο είναι ιδανικό για να αποδράσεις αν δεν αντέχεις τη ζέστη.

Όσο όμορφα κι αν είναι πολλά μέρη της Ελλάδας, το καλοκαίρι στις πόλεις, η ζέστη μπορεί να γίνει ανυπόφορη, όπως συμβαίνει και αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τος 40 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες Αρχές καλούν κατοίκους και τουρίστες να λάβουν προληπτικά μέτρα ενόψει των ακραίων θερμοκρασιών, όπως η αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο, η ενυδάτωση και η ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους.

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Σε αυτό το πλαίσιο αν δεν έχετε κλείσει ακόμα διακοπές, η άδεια σας πλησιάζει και η προοπτική να... λιώσετε από τη ζέστη δεν σας ελκύει, η κατάλληλη επιλογή είναι η Θάσος και η Σαμοθράκη.

Ο Yahya Dawood, ιδρυτής της Bnbstay και ειδικός στα ταξίδια στην Ελλάδα με εμπειρία άνω των δεκαπέντε ετών ανέφερε στο express.co.uk ότι: «Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι τουρίστες είναι ότι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως μια ενιαία κουκκίδα στον χάρτη.

Η Σαμοθράκη βρίσκεται πιο κοντά στη Βουλγαρία παρά στη Ρόδο, και η διαφορά είναι αισθητή. Οι μέγιστες θερμοκρασίες του Αυγούστου κυμαίνονται σταθερά γύρω στους 28°C, ενώ ο αέρας έρχεται από περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Ο βασικός λόγος επίσκεψης είναι η πεζοπορία στα φαράγγια με κατεύθυνση τις "βάθρες": φυσικές βραχώδεις πισίνες που τροφοδοτούνται από ορεινούς καταρράκτες και έχουν τόσο κρύο νερό, που χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να τολμήσεις να μπεις. Δεν υπάρχουν ξαπλώστρες ούτε ο πρωινός "πόλεμος" για την κατάληψη θέσης με την πετσέτα, αλλά ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο.»

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Η μέση θερμοκρασία στη Σαμοθράκη τον Αύγουστο είναι 28°C, ενώ το νησί διαθέτει πυκνά δάση, σκιερά μονοπάτια στα φαράγγια και φυσικές πισίνες με κρύο νερό (βάθρες). Δεν υπάρχουν υποδομές μαζικού τουρισμού στις παραλίες.

Ομοίως, η Θάσος καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από πευκοδάσος που φτάνει μέχρι την ακτογραμμή. Η πυκνή φυλλωσιά συγκρατεί τη θερμοκρασία στα επίπεδα των 28-29°C, την ώρα που στα νότια νησιά το θερμόμετρο αγγίζει συχνά τους 35°C ή και περισσότερο.