Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στο Diamond League με επίδοση στα 6 μ. για 10η φορά

Tη δεύτερη θέση πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο 12ο Diamond League της σεζόν, στη Σιλεσία στην Πολωνία, περνώντας τα 6 μέτρα με την πρώτη προσπάθεια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή ήταν η 10η φορά στην καριέρα του και ένατη εντός του 2025 που πέρασε τα 6 μέτρα ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού. Ο Έλληνας επικοντιστής επιχείρησε εν συνεχεία να κάνει Πανελλήνιο Ρεκόρ ανεβάζοντας τον πήχη στα 6.10, αλλά δεν τα κατάφερε.

Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής κατάστασης του Καραλή είναι πως δεν είχε κανένα χαμένο ύψος μέχρι και τα 6.10 μ.

Ο Καραλής στις αρχές Αυγούστου πέρασε τα 6.08μ. μπροστά στο ένθερμο ελληνικό κοινό. Ο Καραλής στις 19 Αυγούστου θα αγωνιστεί στη Λοζάνη και στις 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη στον τελικό του Diamond League, που θα είναι και ο τελευταίος του αγώνας πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Νικητής του αγώνα στο Diamond League της Σιλεσία ήταν ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις με 6.10 μέτρα, ύψος που πέρασε με την πρώτη όπως ο Καραλής, για να μην καταφέρει να περάσει σε τρεις προσπάθειες τα 6.20μ. ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού.

Αναλυτικά, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε άνετα τα 5.70μ. στην πρώτη προσπάθειά του κι ενώ οι Ο Ντουπλάντις και Λαβιλενί άφησαν το συγκεκριμένο ύψος. Ο Λαβιλενί πέρασε τα 5.80μ. με την πρώτη προσπάθεια. Ο Καραλής αποφάσισε ν' αφήσει τα 5.80μ.

O Καραλής πέρασε τα 5.90μ. με την πρώτη προσπάθεια, με μια απίθανη προσπάθεια. Ο Ντουπλάντις άφησε τα 5.90μ., και εφόσον είχε πίσω του μια άκυρη προσπάθεια, χρειαζόταν άλμα στα 6.00μ.

O Καραλής θα περνούσε με την πρώτη και τα 6 μέτρα (για 10η φορά στην κεριέρα του και ένατη εντός του 2025)! Ο Ντουπλάντις αμέσως μετά τον «Μανόλο» πέρασε κι αυτός τα έξι μέτρα πολύ άνετα, απαντώντας στον Έλληνα.

Με στόχο το Πανελλήνιο ρεκόρ, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε στα 6.10μ. τον πήχη, με την πρώτη προσπάθειά του πάντως να είναι άκυρη. Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Έλληνας επικοντιστής βρήκε τον πήχη με το πόδι και απέτυχε, όπως και στην τρίτη προσπάθεια.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.10μ. με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ απέτυχε να περάσει τα 6.20μ. σε τρεις προσπάθειες. Ο Σουηδός κατέλαβε την πρώτη θέση στη Σιλεσία, με τον Εμμανουήλ Καραλή να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις την περασμένη Τρίτη είχε καταρρίψει για 13η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα με 6.29.