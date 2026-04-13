Ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Γκάνα - Νεκρός ένας αθλητής

Ποδοσφαιριστής στη Γκάνα έπεσε νεκρός ύστερα από επίθεση σε βάρος του λεωφορείου που μετέφερε την αποστολή της ομάδας του, Μπερέκουμ Τσέλσι, χθες, Κυριακή του Πάσχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την επιστροφή από εκτός έδρας αναμέτρηση για την Premier League της Γκάνας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (GFA).

«Κατά την επιστροφή μας στο Μπερέκουμ από το Σαμρέμποϊ, το λεωφορείο της ομάδας μας δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ένοπλων ληστών που μπλόκαραν τον δρόμο, για να εμποδίσουν τη διέλευσή μας» αναφέρει ο σύλλογος σε σημερινή (13/4) ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Μασκοφόροι άνδρες που κρατούσαν όπλα και τουφέκια άρχισαν να πυροβολούν το λεωφορείο μας, καθώς ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν. Οι παίκτες και το επιτελείο έτρεξαν σε κοντινούς θάμνους για να καλυφθούν».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας γνωστοποίησε αργότερα ότι ο 20χρονος Ντόμινικ Φρίμπονγκ έχασε τη ζωή του στο περιστατικό, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι.

«Η GFA έλαβε με βαθύ σοκ και βαθιά θλίψη την τραγική είδηση του θανάτου του Ντόμινικ Φρίμπονγκ της Μπερέκουμ Τσέλσι» αναφέρει η ομοσπονδία στη σχετική ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Αυτό το τραγικό συμβάν δεν είναι μόνο μια τεράστια απώλεια για την Μπερέκουμ Τσέλσι, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Γκάνας στο σύνολό του. Ο Ντόμινικ ήταν ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, του οποίου η αφοσίωση και το πάθος για το παιχνίδι ενσάρκωσαν το πνεύμα του πρωταθλήματός μας».

Η ομοσπονδία τονίζει ότι θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας για τους συλλόγους που ταξιδεύουν για εγχώριες διοργανώσεις. Σε παρόμοιο περιστατικό το 2023, το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή των Λέγκον Σίτιζ δέχθηκε επίθεση μετά από έναν αγώνα στο Σαμαρτέξ, μολονότι δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.