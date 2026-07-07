Επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ρωσία: Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ήρε τον αποκλεισμό

Σε προσωρινή άρση του αποκλεισμού της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ROC) προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρύτερη επιστροφή των Ρώσων αθλητών στις διεθνείς διοργανώσεις ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

Η απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ, η οποία έκρινε ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής το 2023, όταν είχε αναγνωρίσει αθλητικά συμβούλια σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Παρά την άρση του αποκλεισμού, η ΔΟΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν οι Ρώσοι αθλητές θα αγωνίζονται με την εθνική σημαία, τα χρώματα και τον ύμνο της χώρας τους, ενώ υπογραμμίζει ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά και ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει νέα μέτρα εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, η επιστροφή των Ρώσων αθλητών θα συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις, κυρίως στον τομέα του αντιντόπινγκ, με τη Διεθνή Υπηρεσία Ελέγχων (ITA) να έχει την ευθύνη για την εποπτεία και τους απαραίτητους ελέγχους πριν από τη συμμετοχή τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.