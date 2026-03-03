Μενού

Επιστρέφουν τα μέλη της ομάδας Κ18 του Άρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Ξεκίνησε για τα μέλη της ομάδας Κ18 του Άρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, το ταξίδι επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Άρης - Κ18
Παίκτες της Κ18 του Άρη | Facebook/Aris BC
Σε διαδικασία επαναπατρισμού βρίσκονται οι παίκτες και το τεχνικό τημ της ομάδας μπάσκετ της Κ18 του Άρη, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι όπου βρίσκονταν για συμμετοχή τους σε τουρνουά της Euroleague.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ3, αυτή την ώρα βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποστολή κατάφερε να φτάσει ασφαλής στο αεροδρόμιο και αναμένεται με πτήση τσάρτερ να «πετάξει» για Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στην Αθήνα.

Οι υπόλοιποι της αποστολής, όπως κάποιοι γονείς αθλητών, θα παραμείνουν στο Άμπου Ντάμπι τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες.
 

