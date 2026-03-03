Επιστρέφουν τα μέλη της ομάδας Κ18 του Άρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Σε διαδικασία επαναπατρισμού βρίσκονται οι παίκτες και το τεχνικό τημ της ομάδας μπάσκετ της Κ18 του Άρη, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι όπου βρίσκονταν για συμμετοχή τους σε τουρνουά της Euroleague.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ3, αυτή την ώρα βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποστολή κατάφερε να φτάσει ασφαλής στο αεροδρόμιο και αναμένεται με πτήση τσάρτερ να «πετάξει» για Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στην Αθήνα.

Οι υπόλοιποι της αποστολής, όπως κάποιοι γονείς αθλητών, θα παραμείνουν στο Άμπου Ντάμπι τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες.

