Έσκασε η βόμβα στο ΝΒΑ: Στους Φιλαδέλφεια 76ers ο Λεμπρόν Τζέιμς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς της Φιλαδέλφεια, ενεργοποιώντας τη βόμβα στο NBA.
Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο «βασιλιάς» υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αξίας 8 εξατομμυρίων δολαρίων, με τον παίκτη να έχει την οψιόν ανανέωσης για το δεύτερο έτος του συμβολαίου του.
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