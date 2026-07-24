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Έσκασε η βόμβα στο ΝΒΑ: Στους Φιλαδέλφεια 76ers ο Λεμπρόν Τζέιμς

Ο Λεμπρον Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς της Φιλαδέλφεια υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

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Lebron James
Λεμπρόν Τζέιμς | AP
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Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς της Φιλαδέλφεια, ενεργοποιώντας τη βόμβα στο NBA.

Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο «βασιλιάς» υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αξίας 8 εξατομμυρίων δολαρίων, με τον παίκτη να έχει την οψιόν ανανέωσης για το δεύτερο έτος του συμβολαίου του.

 

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