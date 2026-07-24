Έσκασε η βόμβα στο ΝΒΑ: Στους Φιλαδέλφεια 76ers ο Λεμπρόν Τζέιμς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς της Φιλαδέλφεια, ενεργοποιώντας τη βόμβα στο NBA.

Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο «βασιλιάς» υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αξίας 8 εξατομμυρίων δολαρίων, με τον παίκτη να έχει την οψιόν ανανέωσης για το δεύτερο έτος του συμβολαίου του.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026