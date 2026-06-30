Λεμπρόν Τζέιμς: Τέλος από τους Λος Άντζελες Λέικερς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ενημέρωσε μέσω του ατζέντη του ότι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά από οκτώ χρόνια στην ομάδα.

Όπως αναφέρει ο Κρις Χέινς, ο «Βασιλιάς» ενημέρωσε τους Λέικερς πως τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται σε άλλη ομάδα.

BREAKING: LeBron James has informed the Los Angeles Lakers that he will play elsewhere for the 2026-27 season, his agent Rich Paul tells me. pic.twitter.com/JvEmgc0vOv — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2026

Ο πρόεδρος των Λος Άντζελες Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα, και ο εκπρόσωπος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, είχαν επικοινωνία σχετικά με τα πλάνα του τετράκις πρωταθλητή του NBA, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, με τον Λεμπρόν να επιλέγει να ενημερώσει τους Λέικερς αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της free agency, ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης για τη συνεργασία τους, δίνοντας παράλληλα στη διοίκηση της ομάδας τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να προχωρήσει στις κινήσεις της κατά τη διάρκεια της offseason.

After eight seasons with the Lakers, including leading the franchise to the 2020 NBA championship, James departs and enters free agency set to join a new team.



Lakers president Rob Pelinka and Rich Paul spoke a short time ago about the four-time champion's plans, sources said.… https://t.co/QPwbkJi9OJ — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026