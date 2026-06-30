Λεμπρόν Τζέιμς: Τέλος από τους Λος Άντζελες Λέικερς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ενημέρωσε μέσω του ατζέντη του ότι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά από οκτώ χρόνια στην ομάδα.
Όπως αναφέρει ο Κρις Χέινς, ο «Βασιλιάς» ενημέρωσε τους Λέικερς πως τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται σε άλλη ομάδα.
Ο πρόεδρος των Λος Άντζελες Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα, και ο εκπρόσωπος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, είχαν επικοινωνία σχετικά με τα πλάνα του τετράκις πρωταθλητή του NBA, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, με τον Λεμπρόν να επιλέγει να ενημερώσει τους Λέικερς αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της free agency, ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης για τη συνεργασία τους, δίνοντας παράλληλα στη διοίκηση της ομάδας τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να προχωρήσει στις κινήσεις της κατά τη διάρκεια της offseason.
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