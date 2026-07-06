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Εθνική Ελλάδας: Το πρόγραμμα στη β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στη Β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου. Οι μέρες και οι αντίπαλοι.

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Παίκτες της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η Εθνική Ελλάδας απογοήτευσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες και ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 71-56 προκαλώντας προβληματισμό για την συνέχεια, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ στο Κατάρ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «έπεσε» στο 3-3 στη βαθμολογία του ομίλου, την οποία μεταφέρει κστον επόμενο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει τις Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Πρεμιέρα εντός έδρας με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου, ενώ στις 31 του ίδιου μήνα υποδέχεται την Ισπανία.

Η βαθμολογία του ομίλου της Β' φάσης

  1. Ισπανία 5-1
  2. Ουκρανία 4-2
  3. Μαυροβούνιο 4-2
  4. Γεωργία 3-3
  5. Ελλάδα 3-3
  6. Πορτογαλία 3-3

Το πρόγραμμα

  • 28 Aυγούστου 2026 Ουκρανία – Ελλάδα
  • 31 Αυγούστου 2026 Ελλάδα - Ισπανία
  • 26 Νοέμβρη 2026 Ελλάδα – Γεωργία
  • 29 Νοέμβρη 2026 Ισπανία – Ελλάδα
  • 26 Φλεβάρη 2027 Ελλάδα – Ουκρανία
  • 1 Μάρτη 2027 Γεωργία – Ελλάδα

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