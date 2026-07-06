Η ομάδα παραγωγής του Σαμαρά, ο λόγος που παραιτήθηκε νωρίτερα ο Καραμέρος και το διήμερο ΝΑΤΟ 

Περισσότερο από τα πολιτικά μηνύματα του Σαμαρά με τα βίντεο που ανήρτησε στα social media το πρωί της Κυριακής (06/07) συζητήθηκε το ποιος έχει κάνει την παραγωγή. Τα μικρόφωνα που φορούσαν ο πρώην πρωθυπουργός και ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Νίκος Τσιούτσιας ήταν ακριβά, οι κάμερες ήταν τελευταίας τεχνολογίας και γενικώς φαίνεται ότι κάποιος είχε προσέξει πάρα πολύ το επίπεδο της εικόνας. Αυτό δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να παίξει σοβαρή μπάλα στην πορεία ίδρυσης κόμματος και δεν θέλει να δώσει μία εικόνα γερόντων που επιστρέφουν για να πάρουν πολιτική εκδίκηση.

Νέοι αυτοδιοικητικοί

Μου λένε ότι εκτός από πρώην βουλευτές της Ν.Δ. και πρώην υπουργούς που ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια, ο Σαμαράς ψάχνει νέους αυτοδιοικητικούς ανά την επικράτεια για να επανδρώσει τα ψηφοδέλτια του. Αυτοί έχουν έναν τοπικό κύκλο επιρροής που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, ειδικά σε περιοχές που το σύστημα του Σαμαρά μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη πέραση, καθώς κάποια άλλα κεντρικά στελέχη δεν φεύγουν από την ΝΔ.

Η Νέστορα και το Επικρατείας

Θεωρείται δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός, αλλά και τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ, θα δώσουν το παρών στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα που θα γίνει στην Κοζάνη, όπου έχει ταφεί και η άλλη κόρη της, η αδερφή της Αφροδίτης Νέστορα. Ως προς την Αφροδίτη Νέστορα, εμφανίζεται διατεθειμένη να συνεχίσει την πολιτική της διαδρομή, καθώς είχε ούτως ή άλλως εκφράσει την επιθυμία και πριν από την επίθεση να πολιτευτεί εκ νέου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να προταθεί ακόμα και θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, με συμβολικό χαρακτήρα, αν και δύσκολα η κ. Νέστορα θα μετακινηθεί από το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, άπαντες αναγνωρίζουν ότι αυτή είναι μια συζήτηση που δεν είναι του παρόντος.

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Διήμερο ΝΑΤΟ

Ένα βράδυ θα μείνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, θα φύγει το πρωί της Τρίτης, θα πάει στην τουρκική πρωτεύουσα και τοίδιο βράδυ θα βρεθεί στο δείπνο της Συμμαχίας. Την άλλη μέρα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα κάνει τη συνέντευξη Τύπου και θα αναχωρήσει. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσα γνωρίζω από το πρωθυπουργικό γραφείο, διμερές ραντεβού με τον Ερντογάν δεν προβλέπεται και γιατί να προβλέπεται άλλωστε από τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει τον οικοδεσπότη.

Επίσπευσε την παραίτηση

Μαθαίνω πως ο Γιώργος Καραμέρος είχε αποφασίσει να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα σήμερα (06/07) ωστόσο κάτι τον έκανε να προσχωρήσει πιο νωρίς σε αυτή την απόφαση. Φήμες λένε πως ο κ. Καραμέρος αποφάσισε να το ανακοινώσει νωρίς το πρωί του Σαββάτου καθώς ήθελε να είναι ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτείται και επειδή είναι 3-4 ακόμη που σκέφτονται άμεσα να τεθούν εκτός της ΚΟ, ήθελε να … προλάβει.

Η έδρα στους Δημοκράτες

Μετά την παραίτηση Καραμέρου το θέμα είναι ποιος ή ποια θα μπει στη Βουλή, ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος Σπίρτζης που είναι ο πρώτος επιλαχών λέει σε συνομιλητές του πως θα την αρνηθεί, άλλωστε βρίσκεται πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι ο κλήρος πέφτει στην κ. Κοροβέση που πλέον είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελακη. Εκείνη είναι διατεθειμένη, όπως λένε οι πληροφορίες, να την κρατήσει και να ανεξαρτητοποιηθεί. Πάντως αν σκεφτεί κανείς πόσες δυνάμεις χάνει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Ομαδας είναι αποκαρδιωτικό. Δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, έχουν βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ και η δεξαμενή των ανεξάρτητων έχει δυνάμεις από την Κουμουνδούρου.

Στο Περιστέρι ο Τσίπρας

Αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον της ΕΛΑΣ για εμφάνιση Τσίπρα επικεντρώνεται την Παρασκευή (10/07) όπου θα μιλήσει στο economist. Την Πέμπτη (09/07)όμως παράλληλα με τις δράσεις των στελεχών του θα μιλήσει με τους πολίτες στο Περιστέρι. Άλλωστε το «τώρα μιλάμε» πηγαίνει πολύ καλά, και στο επιτελείο της Αμαλίας σκοπεύουν να δίνουν τον λόγο στην κοινωνία και όλο το καλοκαίρι.