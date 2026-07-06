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Αποκάλυψη Guardian: Τα τρία τηλέφωνα του Τραμπ στη FIFA για να «κάψουν» την κόκκινη του Μπαλογκάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να παρενέβη στις αρχές της FIFA για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα που απέκλειε τον Φολαρίν Μπαλογκάν.

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Ο Φολαρίν Μπαλογκάν
Ο Φολαρίν Μπαλογκάν | Getty
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Ένα ανεπανάληπτο σκάνδαλο φέρνει στη δημοσιότητα ο Guardian, αναφέροντας πως ο πρόεδρος της συνδιοργανώτριας του Μουντιάλ, ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμππαρενέβη στις αρχές της FIFA για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα που απέκλειε τον Φολαρίν Μπαλογκάν από το σημερινό ματς κόντρα στο Βέλγιο.

Πηγές που επικαλείται το βρετανικό μέσο, αναφέρουν ότι ο Τραμπ έκανε τρεις τηλεφωνικές κλήσεις στη FIFA , ξεκινώντας από την Τετάρτη, για να διασφαλίσει ότι θα γίνει η αλλαγή.

Η απόφαση αυτή δίνει στις ΗΠΑ μια τεράστια ώθηση, καθώς προσπαθούν να φτάσουν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 2002. 

Αντιδράσεις για τη «συνεννόηση» Τραμπ με FIFA

Η FIFA έχει δεχθεί επικρίσεις σχετικά με την κίνηση αυτή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου για την αναστολή της κόκκινης κάρτας.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε αυτό που ήταν σωστό και ανέστρεψε μια μεγάλη αδικία!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

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Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA δήλωσε ότι έλαβε την απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, το οποίο της επιτρέπει να αναστείλει τις κόκκινες κάρτες εφόσον η πειθαρχική διαδικασία δεν σχετίζεται με στημένους αγώνες.

Ο Μπαλογκάν θα έχει δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, που σημαίνει ότι η κόκκινη κάρτα τεχνικά παραμένει στο μητρώο του. Εάν, κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, ο διαπράξει και άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας, ο επιθετικός θα εκτίσει την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής.

Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου (RBFA) δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν «έκπληκτη» από την απόφαση. Η RBFA αργότερα επεσήμανε ότι η αναστολή της απαγόρευσης ερχόταν σε αντίθεση με τους κανονισμούς της FIFA που διέπουν την τιμωρία για τις κόκκινες κάρτες, οι οποίοι επιφέρουν «αυτόματα» αποκλεισμό ενός αγώνα. Η RBFA δήλωσε ότι «διερευνά όλες τις πιθανές επιλογές».

Ο προπονητής Ρούντι Γκαρσία παρομοίασε την απόφαση της FIFA με πρωταπριλιάτικο αστείο.

«Δεν ήξερα ότι η 5η Ιουλίου ισοδυναμούσε με την 1η Απριλίου», δήλωσε στα μητρικά του γαλλικά σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

«Νομίζω ότι πρέπει να ανατρέξουμε στη [δήλωση] της ομοσπονδίας μου, της βελγικής ομοσπονδίας. Νομίζω ότι πολλά πράγματα εμπλέκονται σε αυτήν. Η ομοσπονδία δεν υπερασπίζεται τον εαυτό της, δεν υπερασπίζεται την εθνική ομάδα - υπερασπίζεται το ποδόσφαιρο γενικά. Υπερασπίζεται την ακεραιότητά του. Υπερασπίζεται την ηθική του».

 

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