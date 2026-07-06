Δημοσκόπηση Prorata: Μονοψήφια η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και Τσίπρα - Η μάχη Καρυστιανού με ΠΑΣΟΚ

Η νέα δημοσκόπηση της Prorata για την ΕΦ.ΣΥΝ αποτυπώνει τις κοινωνικές τάσεις για την προοπτική μίας τρίτης τετραετίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανιχνεύοντας και το «φαβορί» που μπορεί να ασκήσει πίεση στη Νέα Δημοκρατία, ενόψει εκλογών.

Μεταξύ των πολιτών δεσπόζει η άποψη ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση (70%) και συνδέεται κυρίως με την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά αλλά και τις επιδόσεις της κυβέρνησης.

Δημοσκόπηση Prorata

Κατ' αρχάς, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 24%

ΕΛΑΣ - 14,5%

Ελπίδα - 9,5%

ΣΥΡΙΖΑ - 2%

ΠΑΣΟΚ - 8,5%

ΚΚΕ - 6%

Ελληνική Λύση - 8%

Πλεύση - 3,5%

Μέρα 25 - 3%

Φωνή Λογικής - 3,5%

Νέα Αριστερά - 1%

Δημοκράτες - 1%

ΝΙΚΗ - 0,5%

Δημοσκόπηση Prorata

Δημοσκόπηση Prorata: Πώς βλέπουν μία «τρίτη φορά » Μητσοτάκη

Σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο τρίτης διακυβέρνσης του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει ένα συντριπτικό ποσοστό των πολιτών, με 41% να αναφέρει πως είναι η κύρια ανησυχία τους.

Ένα 32% δήλωσε πως θα τους ανησυχούσε περισσότερο μία κυβέρνηση Τσίπρα, ενώ ένα 24% ανησυχεί για αμφότερα τα παραπάνω ενδεχόμενα.

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Όσον αφορά το πώς αξιολογούν οι πολίτες τη συμπερίληψη Καρυστιανού στην πολιτική:

Θετική - 39%

Αδιάφορη - 33%

Αρνητική - 26%

Ανάλογες ήταν και οι απόψεις για τον νέο πολιτικό φορές του Αλέξη Τσίπρα:

Θετική - 37%

Αδιάφορη - 30%

Αρνητική - 31%

Δημοσκόπηση Prorata: Ποιος θα προκαλέσει τον Μητσοτάκη

Ερωτηθέντες για το ποιο κόμμα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πιέσει την «παντοδυναμίας» Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν:

ΕΛ.Α.Σ. - 27%

ΠΑΣΟΚ - 12%

Ελπίδα - 9%

Πλεύση - 6%

Ελληνική Λύση - 6%

ΚΚΕ - 3%

ΣΥΡΙΖΑ - 3%

Φωνή Λογικής - 2%

Μέρα 25 - 1%

Δημοκράτες - 1%

Δημοσκόπηση Prorata

Παρακάτω και τα π΄ροσωπα που έκριναν καταλληλότερα για να αναλάβουν την πρωθυπουργία:

Μητσοτάκης - 26%

Τσίπρας - 17%

Βελόπουλος - 7%

Καρυστιανού - 6%

Ανδρουλάκης - 6%

Κωνσταντοπούλου - 3%

Κουτσούμπας - 3%

Βαρουφάκης - 2%

Σακελλαρίδης - 2%

Λατινοπούλου - 2%

Φάμελλος - 1%

Νατσιός - 1%

Κασσελάκης - 1%

Δημοσκόπηση Prorata